El bloque conservador formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermana bávara la Unión Socialcristiana (CSU), habrían obtenido entre un 28,4 % y 28,8 % de los votos en las elecciones generales de Alemania, según los pronósticos de las cadenas públicas ARD y ZDF.



“Hemos ganado estas elecciones al Bundestag (Cámara Baja). El mundo no espera y tampoco nos espera a nosotros, ni a largas y difíciles negociaciones de coalición”, señaló el que será el próximo canciller de Alemania, Friedrich Merz.



Los conservadores alemanes volverán al Gobierno en Alemania tras un paréntesis de tres años al ganar las elecciones de este domingo, pero se verán obligados a formar rápidamente una coalición de gobierno en un momento geopolítico convulso y con una ultraderecha más fuerte que nunca en la oposición.



“Ha llegado el momento de hablar intensamente entre nosotros, después de las elecciones regionales de Hamburgo (el 2 de marzo), a más tardar. Espero que hayamos terminado de formar Gobierno como muy tarde en Semana Santa”, en abril, dijo a la cadena Phoenix.



La CDU no tendrá mayoría en la Cámara Baja, para lo que hacen falta 316 de los 630 escaños, por lo que tendrá que negociar una coalición, probablemente a tres bandas, aunque le hubiera gustado hacerlo solo con una fuerza para dar mayor estabilidad al Gobierno.



Si el partido populista de izquierdas Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) no entrase en el Parlamento, las cifras darían para una ‘gran coalición’ de socialdemócratas y conservadores.



En un momento en que la administración de Donald Trump sacude la relación transatlántica, la guerra en Ucrania se acerca a su cuarto año, con posibles negociaciones de paz en las que la UE no tendrá representación.

“A EE. UU. no le importa lo que pasa en Europa”

El próximo canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo que en Estados Unidos hay un Gobierno “al que no le importa lo que pasa en Europa” y que no se hace “ilusiones” con respecto a la Administración del presidente Donald Trump a la luz de las injerencias en la campaña alemana del magnate tecnológico Elon Musk. En el interior, el conservador se enfrenta al reto de sacar a la primera economía europea de la recesión.