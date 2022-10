Los hambrientos claman por el regreso de Lula en Brasil

María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, EFE.- «No estoy comiendo carne», asegura Teresa a Efe. «El arroz y el frijol están muy caros, dice Damiao. El clamor por la comida fue el común denominador en la Rocinha, la favela más grande de Brasil, donde miles de personas madrugaron este domingo para votar con la esperanza de un cambio.

Este domingo, más de 156 millones de brasileños salieron a las urnas en los comicios más polarizadas de la historia del país. Donde la izquierda busca volver al poder con el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el gran favorito, mientras la derecha quiere mantenerse bajo la guía de Jair Bolsonaro, que busca la reelección.

La pobreza, que azota a casi la mitad de los habitantes del país, fue uno de los principales motores de la jornada.

En la Rocinha, ese deseo se reflejó desde tempranas horas de la mañana, con kilométricas filas de personas esperando la apertura de los comicios en el colegio público Ayrton Senna da Silva. Que se levanta a los pies de esta enorme favela enclavada en la ladera de un cerro.

El ambiente estaba calmado en los alrededores de la favela. Aunque el proselitismo político está prohibido, sus calles rebosaban de panfletos políticos en una alfombra sin fin que se fundía entre colores y nombres de candidatos de diversos partidos.

Localizada junto a Sao Conrado, uno de los barrios más lujosos de Río de Janeiro. La Rocinha alberga a cerca de 100.000 habitantes que conviven apretados en medio de la pobreza.

La mayoría de ellos provienen de otras partes del país, buena parte del empobrecido noreste al que hoy en día extrañan con nostalgia porque pese a las carencias, allá «todo es más barato».

Así lo señaló Carlos Alberto Borges, quien vive hace más de 50 años en la Rocinha pero es oriundo de Sobral, un pequeño municipio del estado de Ceará, y quien pese a sus 72 años madrugó para ejercer su derecho como ciudadano.

Para la mayoría de los brasileños votar es obligatorio, pero para los mayores de 70, como Carlos Alberto, es facultativo.

«Si no votamos no vamos a ayudar al país que está tan destrozado. Espero que mejore y que ojalá se pueda arreglar. No será totalmente porque está muy mal, pero ojalá arreglar la salud, el hambre y el empleo», dijo mientras mostraba la carátula de Lula en una revista.