Sao Paulo.. El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que tiene el 80 % de sus ministros “en la cabeza” pero aseguró que no tiene prisa por anunciar los nombres porque aún negocia la composición del Gobierno con otros partidos.



El líder progresista dijo igualmente que lo más probable es que eleve el número de ministerios de los actuales 23 hasta cerca de 30, debido a que su intención es tener un gabinete similar al del final de su segundo mandato como presidente de Brasil (2007-2010).



“Después de que me entreguen el diploma como presidente electo de Brasil el 12 de diciembre comenzaré a anunciar a los ministros, pero no es para que se preocupen porque tengo el 80 % del ministerio en la cabeza”, afirmó en una rueda de prensa.



Lula explicó que continúa negociando la composición del gabinete con la decena de partidos políticos que lo ayudaron a vencer en las elecciones de octubre al actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, así como con otros partidos de centro y derecha que no lo apoyaron “pero son importantes en el Congreso”.



Dijo que la próxima semana conversará con dirigentes de pequeños partidos de su coalición y con representantes de algunos sectores de la sociedad, como los indígenas, para seguir montando el gabinete.



Sobre el Ministerio de Economía, para el que se especula como principal opción al excandidato presidencial Fernando Haddad, uno de sus principales colaboradores, aseguró que su intención es nombrar a alguien “que tenga la cara” de su primer mandato.



Recordó que en sus primeros mandatos consiguió que Brasil registrara su mayor crecimiento económico en más de treinta años y elevar el país a la sexta mayor economía del mundo.