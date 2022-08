Email it

Sao Paulo. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva propuso este martes “retomar” el desarme de la población si vence en las elecciones de octubre, en contramano de la política armamentística impulsada por el mandatario Jair Bolsonaro.



El líder del Partido de los Trabajadores, favorito para vencer los comicios presidenciales del 2 octubre, discutió con un grupo de gobernadores algunas de las líneas maestras de su política de seguridad pública y recalcó que, si vuelve a la Presidencia, “retomará” el Estatuto de Desarme.



El Estatuto, aprobado en 2003, durante el primer año de su mandato (2003-2010), fue refrendado en un plebiscito popular en 2005, el cual rechazó la prohibición de la venta de armas en el país, pero restringió su porte, al tiempo que estimuló el desarme de la población civil.



No obstante, el Estatuto ha sido flexibilizado en los últimos años por Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña y quien llegó al poder en 2018 con la liberación de las armas como una de sus principales promesas de campaña.



Acceso a armas



Bajo el lema de que la “población armada no será esclavizada”, el presidente ha fomentado el acceso a las armas por parte de civiles y ha prometido que, en caso de ser reelegido, facilitará todavía más su porte, siguiendo así el modelo de Estados Unidos. Con el aumento de la flexibilización, que no ha sido mayor debido a algunos frenos impuestos en el Congreso, el número de ciudadanos que se registró para tener acceso a las armas se disparó un 474 % entre 2018 y 2022, según los datos publicados por la ONG Fórum Brasileño de Seguridad Pública.