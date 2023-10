Manifestantes rechazaron la posición de Occidente a la hora de juzgar lo que definieron como crímenes de guerra contra habitantes de Gaza

El Cairo.- Casi todos los países de Oriente Medio registraron manifestaciones y protestas en repulsa por el bombardeo del hospital Al Ahli Al Meamedany, en Gaza, una masacre que atribuyen a Israel, en defensa de Palestina y para rechazar el doble rasero de occidente a la hora de juzgar lo que constituyen crímenes de guerra.



Las marchas, multitudinarias en algunos casos como en Yemen, Baréin o Jordania, extendidas en diversas ciudades y con diversos horarios en algunos o espontáneas en otros y con un marcado carácter de apoyo al gobierno como en Egipto, reflejaron todas la misma crítica tanto hacia las acciones “criminales” de Israel como al amparo absoluto que tanto Europa como los EE.UU. dan a las acciones del Estado de Israel.



La mayoría de las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes de gravedad, y apenas se reportaron incidentes en el Líbano cuando una marcha intentó romper la seguridad, sin conseguirlo, en el entorno de la embajada de los EE.UU. a las afueras de Beirut.



También hubo tensión con las fuerzas del orden en el pequeño Estado insular de Baréin, de mayoría chií pero gobernado por una monarquía suní próxima a los EE.UU. y que reconoce a Israel.



“Día de ira sin precedentes”



Cientos de personas se manifestaron en algunos bastiones del grupo chií Hizbulá, en el sur del Líbano, y a las afueras de Beirut, después de que el grupo convocase para esta jornada un “día de ira sin precedentes”.



En el suburbio beirutí de Haret Hreik, dominado por Hizbulá, cerca de medio millar de personas marcharon bajo consignas como “Muerte a Israel” o “Por el amor de Dios, vamos Said”, grito con el que pidieron al líder del grupo chií, Hasán Nasrala, intervenir en la guerra de Gaza.



Hizbulá está enzarzado desde el 8 de octubre en ataques cruzados con Israel en las zonas fronterizas entre ambos países y en Líbano crece el temor a que la guerra se extienda a su territorio.



“Creo que ya no hay esperanza de que los países occidentales apoyen a los oprimidos y ha llegado el momento de que nosotros apoyemos a esta gente. Si Dios quiere, pronto entraremos a Jerusalén”, dijo a EFE Ahmad, un manifestante de 26 años.



Hala al Miqdad, otro manifestante, dijo a EFE durante el acto que el bombardeo de ayer “viola las legislaciones, tratados y leyes humanitarias sobre la coordinación de guerras, el bombardeo de civiles y hospitales”.



La participante recordó que la gente se estaba refugiando en el centro hospitalario cuando este fue alcanzado y llamó a “toda” la comunidad internacional a que “tome acciones” al respecto.



Contra la entidad sionista



En Jordania, cuyo rey Abadalá II ha sido uno de los más vehementes críticos de Israel en esta escalada de violencia que arrancó con el asalto terrorista del brazo armado de Hamás en territorio israelí, miles de personas salieron a la calle en la capital y en varias ciudades e iniciaron una huelga general en apoyo al pueblo palestino.



La movilización fue organizada por partidos políticos, sindicatos y grupos de apoyo a Palestina y en ellas se pidió la anulación del acuerdo de paz entre Jordania e Israel, firmado en 1994, y el fin de cualquier relación con la “entidad sionista”.



Asimismo, el coordinador de las protestas aseguró a EFE que el próximo viernes hay una nueva convocatoria de manifestaciones que “se dirigirán hacia la frontera (con Israel) desde todas las provincias” del país.



En Yemen, las marchas fueron masivas en las zonas controladas por los rebeldes hutíes, que desde el inicio de la guerra en Gaza han mostrado su apoyo no solo al pueblo palestino bajo ataque, sino también a los grupos islamistas como Hamás y la Yihad Islámica. Allí se marchó bajo el grito de “Muerte a América, muerte a Israel” y se pisotearon y quemaron banderas de ambos países.



40 muertos por bombardeos



Al menos 40 personas murieron por bombardeos en el centro de la Franja de Gaza, ocupada por el grupo islamista palestino Hamás, apuntó la agencia oficial de noticias palestina Wafa.



De esas víctimas, al menos 30 fallecieron, entre ellas menores, por los ataques aéreos de la aviación israelí contra una mezquita en el campo de refugiados de Al Nuseirat, situado en la localidad de Deir al Balah, y en una vivienda del pueblo de Al Mugraqa.



Asimismo, otras diez personas fallecieron y 22 sufrieron heridas por ataques similares contra casas en Deir al Balah, indicó Wafa, que remarcó que hay 18 personas que todavía no han sido rescatadas bajos los escombros.



Mientras Estados Unidos se quedó solo en su defensa a ultranza de su principal aliado histórico, Israel, al negarse a apoyar una resolución que pedía establecer “pausas humanitarias” y condenaba los ataques a los civiles de todas las partes. En el momento del voto de esta resolución presentada por Brasil, y que ha sido negociada durante varios días para concitar el máximo número de apoyos, solo la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, levantó el brazo en el turno de los votos negativos. Al tener su país derecho de veto, hacía inútil la resolución.

Reunión de líderes.

Joe Biden apoya la tesis israelí

El presidente de EE.UU. Joe Biden, respaldó la tesis israelí sobre la explosión el día anterior en un hospital de Gaza, que apunta a un cohete fallido de la Yihad Islámica como la causa, y convenció a Israel para que acceda a la entrada de ayuda humanitaria básica al enclave palestino desde Egipto. A su llegada a Tel Aviv para una visita relámpago a Israel de unas pocas horas, Biden ya se inclinó por la versión israelí sobre la base de las pruebas presentadas, y más tarde comentó, preguntado por los periodistas que viajan con él, que lo que le convenció fue los datos mostrados por el Departamento de Defensa norteamericano. “En base a lo que he visto, parece que ha sido la otra parte, pero hay mucha gente por ahí que no está segura, por lo que tenemos mucho por delante”, afirmó Biden nada más llegar a Israel, justo antes de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Una explosión ocurrida el martes en el hospital Al Ahli de Gaza habría causado 471 muertos.

Papa

El papa Francisco pidió que “se haga todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria” en Gaza.

Venezuela

El gobierno de Venezuela enviará más cargamentos con ayuda humanitaria a Gaza, sin especificar cuántos.