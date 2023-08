Email it

Tapachula (México), 23 ago (EFE).- Más de 5.000 migrantes solicitaron en México su Registro Federal del Contribuyente (RFC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la frontera sur del país en el primer semestre del 2023, un hito que refleja el creciente flujo migratorio y acogida en el país.

Edgar Santos Carballo, administrador del SAT en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, destacó en entrevista con EFE que la migración que más predomina en esta zona es la de haitianos, quienes piden su RFC para obtener un trabajo en la región o moverse al interior del país.

«Lo que predomina en este municipio son haitianos, hay de todo, cubanos y venezolanos, pero predominan los haitianos», señaló.

El funcionario remarcó que el principal trámite para la formalización laboral de los migrantes es obtener el RFC, que les permite trabajar y pagar impuestos como cualquier ciudadano mexicano.

UN REFLEJO DEL FLUJO MIGRATORIO

Los hechos se presentan en medio de un repunte del flujo migratorio por México tras la caída inicial que provocó en mayo pasado la expiración del Título 42 de Estados Unidos, según reconoció la semana pasada el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Tras el fin de esta política migratoria, los encuentros irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos cayeron un 50 % entre mayo y junio, pero después hubo un aumento del 36 % entre junio y julio de la migración irregular de familias que viajan juntas, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A las afueras de las oficinas del SAT en Tapachula, hacía fila el migrante cubano Aliosky Pérez Reyes, quien acudió a recoger su RFC con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

El cubano pretende ahora buscar un empleo formal y pagar sus impuestos para obtener beneficios al estar en México.

“Pedí ayuda y me sugirieron ir a Acnur y, a través de ellos, se nos facilita bastante, ya voy a tener un trabajo formal, que nos permite obtener los beneficios que le dan a un trabajador y es para eso, para pagar impuestos y obtener beneficios», explicó.

En Cuba, trabajaba en un restaurante lavando platos, pero migró a México para legalizarse y quedarse en este país para buscar un empleo seguro, por lo que aprovechará las oportunidades en Tapachula o en algún estado más al norte.

«Es muy importante que a través del documento ya no nos sentimos migrantes, sino parte de México”, resaltó.

MIGRANTES BUSCAN LEGALIDAD EN MÉXICO

El deseo de los migrantes por legalizar su estadía en México también se refleja en el récord de casi 75.000 solicitudes de asilo que recibió en el primer semestre del año la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) del Gobierno de México, que espera cerrar el año con una cifra inédita de 150.000 de peticiones.

Beberly Godoy, joven migrante de Guatemala, acudió a las oficinas del SAT porque le pedían el trámite para tener un trabajo.

«Vengo a sacar mi RFC porque me lo estaban solicitando para poder tener un empleo formal, nos dijeron que no podíamos tenerlo porque no éramos nacionalizados mexicanos, pero ahora que ya tenemos la CURP (Clave Única de Registro de Población (CURP) y la resolución de la residencia permanente se tendrán derechos y obligaciones», dijo.

En Guatemala, ella estudiaba y tenía una empresa de limpieza, pero al llegar a México, busca de nuevo entrar a la universidad y trabajar con todos los requisitos que piden las empresas y el Gobierno.

Santos Carballo destacó que la atención de las oficinas es para todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que llegan con una cita.

El funcionario del SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que no han registro saturación de migrantes, ya que se ha presentado un flujo normal. EFE