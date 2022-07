Un hombre arrolló y mató a tres personas por ver videos eróticos mientras manejaba por la carretera.

Los hechos ocurrieron en el condado de Durham (Inglaterra) cuando un hombre identificado como Ion Onut, de 41 años, mató a tres personas por ver videos para adultos mientras manejaba. También se reportaron personas heridas.

Las víctimas mortales se identificaron como Paul Mullen de 51 años, a Elaine Sullivan de 59 y David Daglish de 57 años. Las autoridades del condado de Durham oficializaron las causas del suceso en su cuenta oficial en Twitter.

⚠️ WARNING: Distressing content



A lorry driver who caused a collision which killed 3 people after using his mobile phone at the wheel has been jailed.



Ion Onut was using the web browser on his phone when he crashed his truck into slow moving traffic on the A1(M) last July. pic.twitter.com/zceiET0kYb