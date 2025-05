Mayra Delgado lleva el merengue a Miss Mundo y conquista corazones en India

Mayra Delgado lleva el merengue a Miss Mundo como carta de presentación de la dominicanidad ante los ojos del mundo. La joven representante de la República Dominicana participó en la gala de talento del certamen internacional con una vibrante coreografía que celebró el ritmo más emblemático del país, causando ovación y entusiasmo en redes sociales y medios internacionales.

Desde su llegada a la India, Delgado ha dejado claro que su misión no es solo competir, sino también representar la esencia cultural y artística de su tierra natal. Su presentación fue acompañada de un vistoso vestuario diseñado por Pamela Labour, que integró los colores de la bandera dominicana en una pieza que fusionó moda, identidad y patriotismo.

Un mensaje claro de orgullo y cultura

“Hoy llevé a escena el alma de mi tierra: el merengue”, expresó la reina dominicana en sus redes sociales, donde compartió un video de su participación. “Cada paso fue un homenaje a la fuerza y alegría de ser dominicana”, agregó, ganándose el respaldo del público y seguidores del certamen en todo el continente.

El espectáculo fue parte de las actividades oficiales previas a la gala final de Miss Mundo 2025, que se celebrará el próximo 31 de mayo en Telangana, India. En cada uno de sus movimientos, Mayra Delgado buscó resaltar la identidad caribeña con un mensaje de alegría, esperanza y unidad, conectando con el lema no oficial de su participación: “No me llamo Mayra Delgado, me llamo República Dominicana”.

Moda, música y mensaje: una presentación con propósito

La participación de Mayra Delgado en Miss Mundo 2025 no se ha limitado al glamour. Su enfoque ha estado centrado en utilizar la plataforma para visibilizar lo mejor del talento criollo y rendir tributo a las raíces que la formaron. El traje típico que se usó cuidadosamente diseñado para reflejar los valores, la fuerza y el espíritu festivo de los dominicanos.

“El traje que llevé se creo con amor y propósito, pensado para reflejar la esencia de nuestra tierra y la pasión de nuestra gente”, explicó la joven, quien también se ha destacado por su fe y mensaje positivo durante la competencia. “¡Vamo’ arriba, mi gente bella!”, concluyó en una de sus publicaciones, recibiendo apoyo masivo desde distintas partes del mundo.

Rumbo a la corona con identidad y corazón

Mayra Delgado partió hacia India el pasado 3 de mayo desde el Aeropuerto Internacional Las Américas, despedida con entusiasmo por familiares, amigos y seguidores que le auguraron éxito y la animaron a dar lo mejor de sí.

Con esta actuación, Mayra Delgado lleva el merengue a Miss Mundo y posiciona a la República Dominicana como una nación con alma, cultura y una belleza que trasciende lo estético.