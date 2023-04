Email it

NUEVA YORK.- El miembro del Comité Político (CP) del PLD, Melanio Paredes, durante sus encuentros con cientos de peledeístas y diferentes movimientos del sector externo la semana pasada en la Circunscripción Uno-USA les afirmó que el actual gobierno del PRM se montó sobre la mentiras y ya no puede levantar la bandera de la corrupción, impunidad y el no endeudamiento externo.

Considera que lo peor en la política es la impunidad, porque si este gobierno del PRM tiene 26 funcionarios destituido, entre ministros, directores generales, entre otros, y el rumor publico les imputa, no Melanio, hechos de corrupción y no se someten a la justicia, a ese Ministerio Publico Independiente decirles hay impunidad, y la impunidad es lo que genera el mal ejemplo para que la corrupción no se erradique de nuestro país, sentenció.

Paredes, enlace de campaña del candidato presidencial Abel Martínez para los Estados Unidos, también hizo hincapié en la plataforma “El Millón de Amigos para Abel” en las ciudades visitadas (NY, NJ, Boston, Lawrence, Providencia, Washington DC y Filadelfia). Es una estrategia de crecimiento que marcará los trabajos de organización y fortalecimiento del PLD.

Especificó que el presidente Luis Abinader en su primera intervención de rendición de cuentas menciono 62 veces la palabra corrupción, en su segundo mandato una vez, y ahora en su tercera intervención no la menciono, para que se den cuenta como se renuncia a un discurso, a una retórica, porque no era consustancial a ella, simplemente (el PRM) se aprovechó de errores, se montaron en esa ola para instalarse en el poder, y así se han mantenido.

Sostuvo que como partido (PLD) tenemos que defender el derecho de inocencia, pero no vamos a defender a nadie que haya caído en el peculado, el que haya cometido sus culpas que pague por ella, siempre cumpliendo con el debido proceso y se respeten sus derechos.

Manifestó que el PLD con Abel, y el esfuerzo de ustedes, tiene que lograr detener el retroceso. Entonces por qué Abel, dijo, porque Abel “está puesto para ti”, “es la opción del momento”, “de la coyuntura”, “de la situación que les estoy explicando”, porque es importante el político y el líder se conecten y escuchen.