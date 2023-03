Ciudad de México. El Gobierno de México informó que tras las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se identificó a ocho presuntos responsables del incendio en la estación migratoria en el norte del país que cobró la vida de 39 migrantes.



“Al momento se tienen identificadas inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos”, dijo en una conferencia de prensa, la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.



Entre ellos dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco agentes de la empresa de seguridad privada, que ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes, añadió.



La funcionaria dijo que el Gobierno mexicano “reprueba la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”. Y señaló que todos los posibles implicados en la tragedia “serán citados a rendir declaración, sean o no servidores públicos”, entre ellos el director del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño.



También dijo que el INM se encargará del retorno de los cuerpos y movilidad migrantes y familiares, además de la atención de 27 migrantes que permanecen heridos en hospitales.



Recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció contacto con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela “para coordinar la identificación y traslado de los cuerpos a sus países de origen.



“Se realiza una investigación seria y profesional y hasta llegar a la verdad que encabeza la FGR”, señaló Rodríguez, quien expresó que “hubo un delito grave” en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y cuestionó: “¿Quién no permitió la salida de estas personas?”.



La fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Herrerías, informó en la misma conferencia que la institución solicitó las primeras cuatro órdenes de aprehensión, contra un número similar de personas, por el incendio en la estación migratoria. Precisó que las órdenes solicitadas son contra el migrante que inició el fuego en la instalación del INM, del que no se reveló su identidad, dos son contra agentes del INM y una contra un guardia de seguridad privado.



La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen ilegalmente bajo el Título 42.

López Obrador promete que no habrá impunidad

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió que no habrá impunidad tras el incendio que mató a 39 migrantes, pero evadió responder si renunciará el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria pertenece a un cónsul de Nicaragua. “Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde va a ser la Fiscalía”.