Miami, 14 jul (EFE).- Una madre de 17 años residente en el condado de Nassau, en el extremo noreste de Florida, fue arrestada y acusada del fallecimiento de su bebé de 19 meses, al que, según las autoridades, dio el biberón con leche y fentanilo, lo que le causó la muerte.



En una rueda de prensa este jueves, el alguacil del citado condado, Bill Leeper, explicó que los forenses encontraron 27 nanogramos del potente opioide sintético (50 veces más potente que la heroína) en los sistemas del cuerpo del bebé fallecido a finales de junio pasado.



«Solo tres nanogramos (de fentanilo) son capaces de matar a un adulto», detalló el alguacil de esta ciudad en Florida mostrando primero un biberón y luego un pequeño frasco de pastillas con una cantidad mínima de esta substancia.



Indicó que la madre adolescente, cuya identidad no fue divulgada, cambió la historia de los hechos varias veces, pero finalmente admitió que le había dado drogas al bebé en el biberón, aunque creía que era cocaína, no fentanilo.



«Está más allá de mi imaginación por qué una madre haría esto a su hijo. La mayoría de los bebés nacen de padres amorosos que se ocupan de todas sus necesidades, pero desafortunadamente algunos bebés nacen de personas que no tienen por qué ser padres», dijo Leeper en la rueda de prensa.



Al parecer había tres adultos en la casa cuando la adolescente dio el biberón con droga al bebé. El caso sigue bajo investigación y podrían presentarse más cargos criminales, según recogió el canal WESH 2.



Sobre la madre de 17 años pesan los cargos de «homicidio con agravantes y posesión de drogas». EFE