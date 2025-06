"Es una serpiente": Musk arremete contra un influyente asesor de Trump

El empresario y multimillonario estadounidense Elon Musk criticó este jueves a Sergio Gor, el director de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, tras un informe de The New York Post de que este aún no se ha sometido a las verificaciones de antecedentes obligatorias para ese puesto clave.

Según la publicación del medio, Gor es responsable de la selección de unos 4.000 funcionarios del Poder Ejecutivo en EE.UU., y lo hace analizando sus viejas publicaciones en redes sociales, donaciones políticas y comentarios para garantizar la lealtad al presidente, entre otras cosas.

No obstante, de acuerdo con tres personas conocedoras del asunto, el propio Gor no ha entregado su SF-86, un formulario oficial utilizado para recopilar información de personas que solicitan autorizaciones de seguridad para trabajar en posiciones sensibles o clasificadas dentro del Gobierno.

“[El SF-86] es el primer paso para obtener una autorización de seguridad. Todos los completan, incluso si van a asumir un cargo que finalmente requiera una autorización activada, como personal de comunicaciones, personal administrativo y asuntos legislativos”, explicó un informante.

Al reaccionar a tal publicación, Musk escribió en su cuenta de X sobre Gor: “Es una serpiente“.

Anteriormente, se informó que fue Gor quien convenció a Donald Trump de rechazar la nominación de Jared Isaacman, un aliado de Musk, como administrador de la NASA, a causa de las donaciones a los demócratas. El rechazo habría ocurrido después de supuestamente experimentar un rencor personal y hablar de venganza contra el propietario de Tesla y SpaceX por “humillarlo” en una reunión del gabinete, recoge el NYP.

Apodado por algunos medios como “el alcalde de Mar-a-Lago” o “el administrador general del Gobierno” por su gran peso interno, Gor también se refirió a Trump como su “amigo” y es conocido como uno de sus aliados más leales. Según The Washington Post, puede que Gor no sea muy conocido para el público en general, “pero es muy conocido en el mundo de Trump”.

“Incluso durante ese exilio después de 2020, Sergio estuvo al lado del presidente”, recordó Charlie Kirk, activista conservador con estrechos vínculos tanto con Gor como con Trump, añadiendo que el asesor “estuvo presente cuando otros huyeron”.