Niño de 15 años muere decapitado por cocodrilo

Según un reporte de Sea Today News, un niño de 15 años identificado como Farjam Idham murió decapitado brutalmente por un cocodrilo que le quitó la vida.

El ataque del cocodrilo tuvo lugar en un lago en Indonesia ante la mirada atónita de sus amigos que intentaron ayudarlo. No obstante, huyeron despavoridos ante los coletazos del animal.

A teenager named Farjan Idham was found dead, Thursday (8/4), after being attacked by a crocodile, on the shores of Lake Tolire, West Ternate District, Ternate, North Maluku