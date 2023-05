Email it

El premio Nobel de Economía y Catedrático de la Universidad de Columbia, Joseph E. Stiglitz, manifestó que la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés), y su presidente Jerome Powell, han perdido credibilidad en todos los frentes tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB).

En un artículo de opinión publicado en el «Proyect Syndicate», Stiglitz indicó que, aunque los funcionarios de la Fed han tratado de asegurar a los mercados que el sistema bancario estadounidense es sólido tras la quiebra del SVB, los inversionistas y depositantes no tienen motivos para creerles.

«La crisis actual ha puesto de manifiesto la incapacidad de la Fed para abordar los problemas de gobernanza que contribuyeron a la crisis de 2008. El hecho de que Greg Becker, consejero delegado de SVB, formara parte del consejo de la Fed regional que debía supervisar su banco es un buen ejemplo», expuso el economista en su escrito.

Stiglitz sostuvo que los reguladores, incluida la Fed, han fracasado a la hora de mantener la seguridad del sistema bancario.

Explicó que los bancos dependen de la confianza, por lo que los depositantes necesitan estar seguros de que pueden retirar su dinero cuando quieran.

«Esto siempre ha sido así. Lo que ha cambiado es la facilidad con la que se pueden retirar miles de millones en un nanosegundo a través de Internet», señaló.

El Nobel de Economía expuso que queda por ver si la agitación financiera aún latente desencadenada por el colapso del SVB desembocará en una crisis más profunda. No obstante, reiteró queo los inversionistas y los depositantes no tienen ninguna razón para confiar en las garantías de la Fed de que no será así.

«Solo reformas significativas del seguro de depósitos, la gobernanza, la estructura reguladora y la supervisión pueden restaurar la confianza en los bancos y la credibilidad de la Fed», concluyó.