NUEVO MONTO Bono Independencia Venezuela conoce si cobras HOY

Como se sabe, el Gobierno de Venezuela aprovecha cada fecha especial para entregar un subsidio económico a través del Sistema Patria, por lo que HOY, 19 de abril, podría estar llegando el Bono Independencia del 19 de abril.

¿Qué se sabe al respecto? Te compartimos toda la información sobre la posible llegada del apoyo especial.

Bono Independencia de Venezuela: ¿se pagará en 2024?

La última vez que se pagó el Bono de Independencia fue en el año 2023, entre el 19 al 29 de abril. Así que se estima que en este año volvería a suceder el mismo panorama, por lo que te recomendamos estar pendiente de los pronunciamientos del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, de nuestra sección de Bonos y Subsidios.

¿Cuál es el monto del Bono del 19 de abril?

El Bono Revolución es Independencia, o también conocido como el Bono del 19 de abril, se pagaría como una bonificación extraordinaria en Venezuela, por lo que su monto ascendería los 180 bolívares o 4,96 dólares estadounidenses, según el tipo de cambio en el Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo recibir el Bono Revolución es Independencia de abril 2024 en Venezuela?

Los beneficiarios de los subsidios económicos que entrega el Gobierno Madurista, acceden a los pagos mediante el Sistema Patria, por lo que es fundamental e importante, tener una cuenta en la plataforma. Te enseñamos qué pasos debes seguir para registrarte de manera sencilla:

Ingresa a la página web del Sistema Patria y haz clic en ‘Usuario/contraseña’.

Selecciona la opción ‘Regístrate’.

Completa tus datos (número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento, solicita un código de validación, escribe el código de seguridad) y dale en ‘Continuar’.

Valida tu número de teléfono con el código que te llegará por mensaje.

Ingresa tus nombres y apellidos, correo electrónico, estado, municipio, parroquia y dirección exacta donde vives.

Coloca una contraseña segura y luego haz clic en ‘Registrar’.

Nuevamente, deberás colocar tu número de cédula, escribir el código de seguridad y darle a ‘Continuar’.

Coloca tu contraseña para ingresar a la plataforma

Por último, tu cuenta en el Sistema Patria ya estará disponible.

Bono del 19 de abril: ¿cómo cobrar por Patria?

Si en caso el presidente Nicolás Maduro oficializa la entrega del Bono del 19 de abril, solo tienes que realizar estos pasos para cobrarlo a través del Sistema Patria:

Ingresa a la página web de Sistema Patria e inicia sesión.

Dale clic en la sección de ‘Monedero’ y luego en ‘Retiro de fondos’.

Elige el monedero de origen, especifica el monto a retirar y selecciona el destino de los fondos.

Clic en ‘Continuar’ y ‘Aceptar’.

El sistema confirmará que la transacción es válida y podrás retirar el dinero.

¿Por qué no me llegan los bonos en Venezuela?

Si estás experimentando dificultades para recibir los bonos del Sistema Patria, te bridamos la lista de las posibles razones por las cuales los apoyos económicos no estarían llegando a tu cuenta:

Inscripción incompleta o incorrecta: Si la información proporcionada al momento de registrarse en el Sistema Patria no es precisa o está incompleta, es posible que el sistema no pueda procesar la solicitud correctamente.

Falta de elegibilidad: Los bonos del Sistema Patria suelen estar dirigidos a ciertos grupos específicos de la población, como personas de bajos ingresos, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, entre otros. Si no cumples con los requisitos para recibir un bono en particular, es posible que no te llegue.

Problemas técnicos: A veces, pueden ocurrir problemas técnicos con la plataforma del Sistema Patria que impidan la entrega oportuna de los bonos a los beneficiarios.

Actualización de datos: Es importante mantener actualizada la información personal en el Sistema Patria para asegurarse de que los bonos se entreguen correctamente. Si has cambiado de dirección, número de teléfono u otra información relevante y no lo has actualizado en el sistema, podría haber problemas con la entrega de los bonos.

¿Cómo sacar mi Carnet de la Patria?

¿Cómo sacar mi Carnet de la Patria?

Para obtener el Carnet de la Patria en Venezuela, se sigue un proceso que implica registrarse en el Sistema Patria.