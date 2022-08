Puerto Príncipe. Entre el 20 y el 25 % de las repatriaciones de ciudadanos haitianos por parte de las autoridades migratorias de República Dominicana se hacen a través de puntos fronterizos no oficiales, señaló la ONG Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR).



Según un informe elaborado por la organización, 7,559 haitianos residentes en República Dominicana fueron repatriados a Haití durante el mes de julio a través de puntos fronterizos oficiales, y al menos otros 1,763 fueron objeto de repatriación por puntos fronterizos no oficiales. Esta forma de retorno forzoso por accesos no oficiales, que parece estar normalizada, “complica el acompañamiento y el manejo” de esos inmigrantes, que encuentran en el GARR asistencia en términos de apoyo psicosocial, alimentación, alojamiento y gastos de transporte, dijo a Efe coordinador general de la entidad, Carl Henry Petit Frère.



Muchos de estos repatriados residen desde hace años en República Dominicana y llegan a su país solo con lo puesto ni tienen forma de contactar con allegados en Haití, si es que los tienen.



El informe del GARR, que recoge las actividades migratorias de repatriación, devolución y retorno espontáneo de haitianos, se basa en datos recabados por personal que la organización tiene en los puntos fronterizos de Anse-à-Pitre, Belladère, Malpasse y Ouanaminthe y en nueve de los puntos fronterizos no oficiales más concurridos.



Los retornos forzosos por puntos no oficiales de la frontera “vienen ocurriendo desde hace muchos años”, dijo el dirigente de la ONG, que señaló que “sería mejor hacer las devoluciones en las zonas oficiales”, que permiten un proceso organizado “aunque no siempre se tenga en cuenta el respeto a la dignidad”, denunció. De hecho, el GARR afirma en el informe que es testigo de “graves y recurrentes violaciones del protocolo de acuerdo sobre repatriación” de los migrantes desde la República Dominicana.