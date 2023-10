Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo este domingo una reunión sobre la nueva guerra derivada de los ataques de Hamás contra Israel en la que señaló como prioridad la protección de los civiles israelíes y palestinos, y la contención del conflicto, a falta de una condena unánime a la agresión.



Según indicaron a los medios algunos embajadores a la salida de la reunión a puerta cerrada, los quince miembros del Consejo escucharon un reporte sobre la situación del coordinador especial de la ONU para Oriente Medio, Tor Wennesland, y coincidieron en usar sus canales diplomáticos para lograr un cese de la violencia.



La embajadora de Emiratos Árabe s Unidos, Lana Nusseibeh, anticipó que habrá “muchas más reuniones” porque la situación es “cruda” y “dinámica”, y aseguró que los miembros entienden que “tienen que usar sus canales internacionales y bilaterales para intentar llamar a la desescalada, con prioridad en la protección de civiles de ambos lados”.



Nusseibeh dijo que dos elementos clave en el Consejo este domingo fueron la “protección de los civiles y la liberación incondicional de los rehenes”, mientras que de cara al futuro destaca “la falta de horizonte político”, en el que la ONU y muchos miembros consideran que el único camino es una solución de dos estados.



La embajadora de Malta, Vanessa Frazier, señaló que se reconoció el derecho a la autodeterminación de Palestina “a través de la paz y no la violencia” y el derecho a la autodefensa de Israel “proporcionado y en línea con la ley internacional”.



Mientras, el embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, que calificó los ataques de las milicias de Gaza contra Israel de “invasión”, también expresó la preocupación del Consejo por su impacto “no solo sobre los civiles en el área inmediata, sino en la región: este conflicto podría crecer y no queremos que eso ocurra”.



Nusseibeh, de manera similar, alertó sobre “un desbordamiento de la inflamación regional” y abogó por “hacer todo lo posible por evitar eso en otros frentes en Israel”.



No hubo ninguna declaración conjunta ni condena unánime de los ataques de Hamás a Israel por parte de los quince miembros -entre los que están China y Rusia, que tienen poder de veto- si bien Wood aseguró que “un buen número” de ellos sí expresó su condena.