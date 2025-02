Orbán: Si la UE continúa con su política económica, "sus días están contados"

Con la orientación económica actual de la Unión Europea, la comunidad está condenada al colapso. Así lo declaró el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en una entrevista concedida a la radio Kossuth, precisando que aún no tiene sentido que su país abandone el bloque.

“Si los alemanes y los franceses no resuelven algo y no ponen a la Unión Europea en un nuevo camino, entonces sus días están contados. No hay necesidad de salir de ella, se desmoronará por sí sola si continúa así”, aseveró Orbán.

Del mismo modo, remarcó que el Gobierno húngaro es consciente de tal situación desde los años 2010-2011. “Yo estaba personalmente convencido entonces de que la Unión Europea estaba en problemas”, dijo.

“Forzar la salida o incluso plantear esta cuestión es una propuesta inútil”, continuó el alto cargo. “La Unión Europea tiene una misión positiva. Si estuviera bien organizada, serviría bien a los intereses de los Estados miembros”, agregó, reiterando que el bloque “no puede sobrevivir así”.

Al respecto, mencionó el informe sobre la competitividad de la Unión Europea, presentado en septiembre pasado por el ex primer ministro de Italia y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que advertía algo similar. “Por lo tanto, lo que acabo de decir no es la posición húngara, no es una crítica húngara a la UE, no es una intención húngara de abandonar la UE, no estamos hablando de eso, sino de uno de los economistas más respetados de Europa que dice que la UE se ha acabado. Si solamente, con urgencia y en el corto plazo de dos o tres años, no se cambian algunas cosas radicalmente”, advirtió.