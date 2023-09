Nueva York. La organización Make the Road acusó al alcalde de Nueva York, Eric Adams, de “xenofobia” y de fomentar el odio hacia los inmigrantes recién llegados por sus comentarios de que éstos “destruirán la ciudad” si no se detiene su flujo incesante que se ha traducido en la llegada de 110,000 personas desde abril de 2022.



“Lo que realmente amenaza el futuro de esta ciudad es la xenofobia del alcalde Adams. Su retórica y su enfoque hacia los solicitantes de asilo siguen siendo absolutamente inaceptables y peligrosos para la gente de esta ciudad”, afirmó en un comunicado Natalia Aristizabal, codirectora de la organización.



Afirmó que es “frustrante” que el alcalde no haya aceptado hasta ahora la propuesta que han hecho activistas para que la ciudad extienda a los recién llegados el programa de vales para vivienda, que hasta ahora solo se otorga a ciudadanos con residencia legal.



Los últimos datos de la ciudad muestran que tiene a su cargo 60,000 inmigrantes, incluidos más de 20,000 niños, a quienes provee de albergue, comida, asistencia sanitaria, ayuda legal y educación para los menores. En las últimas semanas han llegado de media unos 3,000 por semana, y la ciudad sigue buscando sitio dónde ubicarlos, además de los albergues que ha improvisado en hoteles, campos de fútbol, gimnasios o antiguas escuelas y carpas gigantes levantadas para ellos.



Adams dijo el miércoles que la llegada de miles de inmigrantes va a suponer para la ciudad un déficit de 12,000 millones de dólares, que le llevará a tener que recortar servicios a los neoyorquinos.



“Es extremadamente frustrante ver al alcalde negarse a hacer lo correcto en cuestiones de política de sentido común como ampliar el acceso a vales de vivienda, y en cambio intentar avivar las llamas del odio contra los solicitantes de asilo que se vieron obligados a dejar todo atrás para venir aquí”, señaló además Aristizabal.