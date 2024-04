Bruselas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este viernes que es “vital” que el conflicto en Oriente Medio no se descontrole, tras el presunto ataque aéreo de Israel a la localidad iraní de Isfahán, y afirmó que nadie saldría beneficiado con una nueva guerra en la región.



“Nadie se beneficiará de otra guerra en Oriente Medio. Es vital que el conflicto no se descontrole y, por tanto, pedimos a todas las partes que muestren contención”, declaró el político noruego en una rueda de prensa tras una reunión virtual de los ministros de Defensa de la OTAN con su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.Stoltenberg reconoció que la Alianza está “preocupada” y pidió a todas las partes rebajar las tensiones en Oriente Medio. La confusión rodea al ataque presuntamente israelí en Isfahán, que según los medios estadounidenses fue llevado a cabo con misiles, si bien esa operación no ha sido reconocida hasta el momento ni por el Gobierno israelí ni por el Pentágono.



Ese ataque tuvo lugar tras el lanzamie nto de 300 misiles y drones por parte de Irán contra Israel el fin de semana pasado. Las autoridades israelíes guardan un silencio casi absoluto tras el presunto ataque aéreo a la localidad iraní de Isfahán, muy cerca de la mayor central nuclear de Irán, la de Natanz.



El único que se ha pronunciado ha sido el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista y colono Itamar Ben Gvir, que en redes sociales ha publicado una única palabra: “¡Espantapájaros!”, que en argot hebreo signfica “débil”.



Mientras, Irán vivió un día de aparente normalidad después del ataque de anoche, que no provocó daños en la provincia central de Isfahán. Tras una alarma inicial que llevó al cierre de cuatro aeropuertos que más tarde reanudaron sus operaciones, la situación ha vuelto a la normalidad.