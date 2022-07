Email it

Quebec. El papa Francisco celebró este jueves una misa en el santuario nacional de Santa Ana de Beaupré en Quebec, en Canadá, y en su homilía advirtió a la Iglesia y en general “de que no hay nada peor que huir ante los reveses para no afrontarlos”, tras mencionar el daño que se causó en este país a los pueblos originarios.



Francisco acudió ayer en su quinto día de viaje a Canadá a este santuario, que es uno de los más importantes lugares de peregrinación para los católicos del país y en especial de esta provincia canadiense, donde casi el 90 por ciento de los 8 millones de habitantes se considera católico.



En su homilía, el papa habló “del arduo camino de sanación y reconciliación que está realizando” en este país tras la marginación a los pueblos originarios y agregó: “Ante el escándalo del mal y ante el Cuerpo de Cristo herido en la carne de nuestros hermanos indígenas, nos hemos sumergido en la amargura y sentimos el peso de la caída”.



Francisco ha pedido perdón en varias ocasiones durante este viaje a los indígenas por los abusos que sufrieron en los internados, gestionados por instituciones católicas, para los llamados procesos de asimilación puestos en marcha por el Estado durante los siglos XIX y hasta finales del XX.



Sin embargo, algunos grupos de los pueblos originarios no han quedado contentos por las disculpas del papa y esperaban algo más.



Incluso antes de la misa, un grupo de indígenas desplegaron una pancarta en la que pedían al papa en francés “que rescindiera la Doctrina”, en referencia a la llamada “Doctrina del Descubrimiento”, una serie de bulas papales en el Siglo XIV por las que se bendecía la colonización y la apropiación de las tierras. “¿Por qué sucedió todo esto? ¿Cómo pudo ocurrir algo así en la comunidad de los seguidores de Jesús?”, preguntó Francisco en una referencia a los 150,000 niños indígenas que fueron separados de su familia y llevados a estas escuelas residenciales donde se les prohibía hablar en su idioma.