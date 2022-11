Washington. El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, pidió la dimisión del comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México.



Una dimisión que, según confirmó el propio Magnus al diario Los Ángeles Times, no piensa aceptar: “Estoy entusiasmado con el progreso que hice y espero continuar con ese trabajo”, dijo.

Nombrado por el presidente Joe Biden, Magnus fue confirmado en su cargo en diciembre de 2021 por el Senado estadounidense, un puesto que le llegó cuando era jefe de policía de la fronteriza ciudad de Tucson, en Arizona.



Magnus ha sido criticado internamente por no estar en contacto con la agencia al no participar en algunas reuniones y públicamente por el manejo de la frontera entre Estados Unidos y México. La Casa Blanca todavía no ha hecho ningún comentario al respecto sobre la posible dimisión del líder de la CBP, agencia fronteriza unificada del Departamento de Seguridad Nacional.