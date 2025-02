¿Por qué EE.UU. se aleja de Europa?

El discurso del vicepresidente de EE.UU., James D. Vance, en la Conferencia de Seguridad de Múnich refleja un cambio fundamental en la política global del país norteamericano que contraviene la visión europea, aferrada a los viejos marcos ideológicos que se remontan a la Guerra Fría, estima Fiódor Lukiánov, redactor jefe de la revista Russia in Global Affairs y presidente del Consejo de Rusia para Política Exterior y Defensa.

Según escribe el politólogo en el canal de su publicación en Telegram, aunque la retórica de dicha intervención responde a varios factores, en realidad va más allá de la venganza o de los agravios personales —después de todas las críticas que Europa ha vertido en los últimos años sobre Donald Trump— y, hasta cierto punto, Vance dirige a Europa “los mismos reproches que los colonos del Nuevo Mundo dirigieron a Viejo: tiranía, hipocresía, parasitismo“.

Legado de la Guerra Fría

Por otro lado, el discurso del vicepresidente demostró que hoy en día estamos viviendo un cambio relacionado con el papel del legado de la Guerra Fría y su influencia en la política internacional. Así, las críticas de Vance —recalca Lukiánov— plantean una cuestión: “¿deberíamos detener la Guerra Fría dentro de los parámetros del siglo XX o continuarla?”.

Mientras que Europa occidental insiste en esto último porque no ha logrado integrar pacíficamente a sus antiguos adversarios, EE.UU., en cambio, parece estar dispuesto a adaptar la primera medida, argumenta el experto.

De igual modo, señala que para Europa occidental aferrarse al marco ideológico y geopolítico de la Guerra Fría no es solo importante, sino “una cuestión de supervivencia“, ya que este “viejo orden” conocido permite a la Unión Europea preservar su posición central en asuntos globales, así como mantener su cohesión interna, que se encuentra bajo tensión.

Mientras, Washington se muestra dispuesto a dejar de aferrarse a las estructuras de la Guerra Fría y seguir con su alejamiento de Europa, que comenzó ya durante el mandato del expresidente George W. Bush (2001-2009). “Trump acaba de decir abiertamente lo que sus predecesores evitaron decir”, enfatizó el autor.

El hecho de rechazar las viejas estructuras ofrece, a su vez, a EE.UU. la oportunidad de centrarse en desafíos y retos, no solamente del presente, sino también del futuro, como las políticas en torno a las relaciones con China, el Pacífico, América del Norte y el Ártico.

Por su parte, es poco probable que Europa sea capaz de demostrar que es indispensable en al menos alguna de estas cuestiones e incluso puede que sea al contrario: que sirva solamente como “una costosa distracción“, subraya Lukiánov.

Por consiguiente, resume el politólogo, mientras que la UE está interesada en un agravamiento de las relaciones, su aliado, incluso aunque se muestra reacio y no tiene ganas de intervenir, ya no puede quedarse de brazos cruzados. No obstante, —concluye Lukianov—, no está claro si Europa occidental será capaz de enfrentar estos nuevos desafíos en la política internacional.