Portadas de la prensa internacional del martes 24 de junio de 2025

Este martes 24 de junio, la prensa internacional está centrada en la creciente tensión militar en Oriente Medio tras los ataques entre Irán a bases de EEUU como gran tema. En la prensa española, el caso de corrupción que involucra al PSOE ocupa también gran centimetraje; mientras que la prensa deportiva se debate entre la eliminación del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes y los próximos fichajes.

Prensa Internacional – España

El País

“Irán responde a Trump con misiles contra la base de EEUU en Qatar “

El diario madrileño centra su principal titular en la respuesta islámica al ataque de EEUU del fin de semana.

El Mundo

“La OTAN no se fía de Sánchez y desmiente su cifra de gasto”

Portada dominada por la pugna por el presupuesto que deben aportar los países a la OTAN.

ABC (La dos)

“Ataque ‘debil’ de Irán a una base de EEUU en Qatar”

El diario resalta cómo Trump restó importancia al ataque iraní del lunes.

Prensa Internacional – Reino Unido

The Guardian

“Iran attack on US airbases leaves middle east on edge”

(El ataque iraní a bases aéreas estadounidenses deja en vilo a Oriente Medio)

Daily Mirror

“War Games: Middle east in turmoil”

(Juegos de guerra, Oriente Medio en crisis)

The Independient

“Iran strikes back with missile attack on US base in Qatar“

(Irán contraataca con un ataque con misiles contra una base estadounidense en Qatar)

Financial Times

“Teheran unleashes missile assault on key american military base in Qatar“

(Teherán lanza un ataque con misiles contra una importante base militar estadounidense en Qatar)

Prensa Internacional – Francia

Liberation

“Ali Jamenei: Le guide fantome”

(Ali Jamenei: El guía fantasma)

Prensa Internacional Deportiva

Sport (Barcelona, España)

“Lamine Yamal: Jogo Bonito”

El Sport dedica su portada a las vacaciones del joven crack del equipo culé en Brasil

Mundo Deportivo

“Compromiso Nico”

Nico Williams es el jugador escogido para reforzar el ataque del FC Barcelona este verano.

Marca

“Se queda corto”

Marca destaca la eliminación del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes. Los “colchoneros” necesitaban marcar tres goles este lunes a Botafogo para pasar a octavos de final del Mundial de Clubes, pero solo hizo uno.

As

“A casa por un mal día”

El 1-0 de Antoine Grizmann dejó a los rojiblancos fuera del torneo de la forma más cruel, tras empatar en puntos con el PSG y los brasileños, que en ese orden avanzaron a la fase de los 16 mejores.