Haití. El expresidente de Haití, Jocelerme Privert, salió en defensa de su honor al desligarse de los delitos que se le imputan y restar competencia al juez que emitió la orden de arresto contra él y otros 35 exfuncionarios y funcionarios de esa nación, acusados de corrupción.



Privert, quien tiene una dilatada carrera como servidor público en su país, se refirió a la orden de detención en su contra firmada por el juez Al Duniel Dimanche, de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, emitida recientemente.



De acuerdo con un comunicado firmado por el también exsenador de Haití, con esta medida se intenta hacer “una asociación maliciosa y perversa de mi nombre con las acciones de naturaleza maliciosa y tendenciosa del mencionado juez”.



Aseguró que en ningún momento se ha mencionado el nombre de Jocelerme Privert en ninguno de los informes de las auditorías de gestión o de las investigaciones administrativas llevadas a cabo por los organismos estatales encargados del control del gasto público, la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero.



“En mi opinión, se trata de una farsa grotesca, incalificable e injustificable. Se trata simplemente de manchar mi imagen, de atentar contra mi integridad, mi dignidad y mi condición de funcionario ejemplar y honesto”, manifestó.



En su defensa, Privert argumentó que el citado juez no tiene ninguna competencia sobre los actos de los presidentes, primeros ministros y ministros en el ejercicio de sus funciones. Ya se trate de delitos o faltas.

Afirma, además que “no soy cómplice de ninguno de los ministros o directores generales que he nombrado como Presidente Provisional de la República. Deben asumir plenamente la responsabilidad de sus actos. Siempre se lo he recordado en el Consejo de Ministros”.



Estuvo encarcelado en 2004



“Yo, Jocelerme Privert, ciudadano haitiano y patriota convencido, no estoy dispuesto y no aceptaré vivir ninguna otra forma de injusticia y persecución política. Los 26 meses de privación de mis derechos y libertades, de abuso de poder y de riesgo de asesinato que viví en el infierno de la cárcel de abril de 2004 a junio de 2006 no se repetirán. Ya basta”, concluye el comunicado.



Sostiene que para esa ocasión los cargos que se le imputaban, presentados por un juez del Tribunal de Primera Instancia de Saint Marc, fueron declarados arbitrarios, ilegales e inconstitucionales por la Corte de Apelación de Gonaïves 30 meses después.

Se les acusa de cometer actos de corrupción

En las órdenes de arresto se acusa a los funcionarios de corrupción, complicidad y tráfico de influencias, vinculados a la apropiación indebida de bienes públicos, así como por actos de usurpación de cargos relacionados con la violación de la Constitución. Las acusaciones se emiten contra los expresidentes Michel Martelly y Jocelerme Privert, así como los exprimeros ministros Laurent Lamothe, Jean-Michel Lapin, Evans Paul y Jean-Henry Céant y otros.