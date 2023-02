NUEVA YORK.- Televidentes dominicanos en esta ciudad afirman que el PRM-NY evita debatir el método de D’ Hondt con el postulado candidato a diputado, doctor Yomare Polanco, para no admitir su triunfo a la tercera diputación por la circunscripción 1-USA en las elecciones de 2020.

Los quisqueyanos basan su afirmación luego del recién debate por televisión en esta ciudad sobre el denunciado fraude congresual (2020) entre el presidente de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Yulín Mateo, y el doctor Polanco, quien demostró haber ganado la posición por el método D’ Hondt, indican.

Sostienen que el PRM-NY no reconoce lo que impone la Ley a través del método, un método de promedio mayor para asignar los puestos en el Congreso en sistemas de representación proporcional por listas electorales, que se utiliza para asignar los escaños a los diputados.

“Es decir 3 a 1, en este caso los votos de Polanco se multiplican por 3 o los votos de los perremeístas se dividían entre 3”. Eso dice el método, que por cierto ya no existe.

Es por ello, que en ocasiones hay delegados políticos que obteniendo menos votos que otros candidatos de otros partidos, resultan electos, porque privilegia al partido que obtenga más votos en sentido general, precisan.

Los dominicanos expresan que notaron en reiteradas ocasiones que Mateo se explayó sin ser interrumpido, basándose en que ganaron, ganaron y se sumaran todos los votos.

Mostró copia del acta, intentó hacer una ecuación fallida, diciendo, según el último boletín de la JCE, el PRM obtuvo 21,687 votos para un 54.83% y Polanco y el PLD, un 19.8%, pero no incluyó el método D’ Hondt que multiplicando 19 x 3, da 57%, superando al PRM con el 3% basándose en el sistema que es por Ley.

Precisan que Polanco desglosó los resultados de su victoria mostrando los porcentajes con el método D´ Hondt, que dan por encima a los del PRM, siendo interrumpido en varias ocasiones por Mateo cuando se refería a lo que establece dicho método.

Se observa claramente cuando Polanco muestra: “En NY gané por 2.89% más de votos, sin añadir los 276 votos del conteo de los nulos que nunca me los sumaron. Es decir, multiplicando 19.09 x 3 obtuve un 57.27% y el PRM solo tiene 54.38%», expresan.

«En NJ obtuve 19.64% y el PRM 58.53%, pero multiplicado por 3, los votos de Polanco ascendieron a 58.93%, y si yo no gané en Pensilvania fue porque me quemaron los votos, los otros no pudieron haber ganado tampoco porque no les contaron un solo voto”.

«En Washington DC, donde hubo 130 votos nulos todos quemados, Polanco demostró que obtuvo el 21.59% y el PRM tenía 56.34%, si multiplicamos por el método de D’ Hondt 21.59 x 3 (sin añadir los 130 votos nulos) llega a 64.77 % y el PRM a 56.34%”, manifiestan.

Coincidieron con Polanco: “El abuso lo cometieron muchos peledeístas, de la JCE pasada y perremeístas, y que ha luchado durante 24 meses depositando las pruebas del fraude en la Pepca, JCE, Tribunal Constitucional (TC), Cámara de Cuentas, Ministerio Público, Fiscal Electoral, e inclusive allá desacataron la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) No.793-2020 que ordenaba recontar los votos».

Dicen que él ha luchado y sigue luchando para que salga a relucir la transparencia, la verdad, condenando a la vez la corrupción y delincuencia, porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla.

Los dominicanos, concluyeron que el PRM-NY le huye al método D’ Hondt como el diablo a la cruz. Entre ellos figuran David Lebrón, Yovanny Peguero, María Rodríguez, Karina de Rasheed, Richardson Castillo, Rosa García, Julio Herrera, Amparo Jiménez, César Bolién, Ernesto Robles, Geraldo Moreno, Cirilo Céspedes, Ana Rodríguez, Felipe de Jesús, María Sánchez, y Ramón Rosa, entre otros.