Putin anuncia que Rusia tendrá nuevo misil “invencible”

Este domingo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que Rusia se equipará con un nuevo misil de crucero hipersónico Zircon, “en los próximos meses”.

“La flota rusa es capaz de infligir una respuesta fulminante a todos aquellos que decidan atentar contra nuestra soberanía y libertad“, explicó Putin en un desfile naval en San Petersburgo.

De igual manera, el presidente ruso indicó que el equipamiento militar ruso “se mejora constantemente”. Además, citó entre otros los “misiles hipersónicos ultramodernos Zircon que no tienen ningún obstáculo”.

Los misiles de crucero Zircon pertenecen a una nueva familia de armas, las cuales fueron desarrolladas por Rusia, mismas que Putin califica de “invencibles”.

Además, se ha detallado que tienen un alcance máximo de unos mil kilómetros y se han probado desde octubre de 2020. Putin también dijo que la fregata Amiral Gorchkov será el primer equipamiento militar ruso con estos misiles.

“La Patria es una noción sagrada para todos nosotros, y defenderla es un deber y el sentido de la vida para cada uno de nosotros“, explicó el presidente ruso.

El nuevo misil “3M22 Zircon” también conocido como “3M22 Tsirkon” es un misil de crucero hipersónico que se encuentra actualmente en fase de pruebas en Rusia.

Este misil se lanzó por primera vez desde la fragata “Almirante Gorshkov” en el mar de Barents, a principios de enero de 2020. Alcanzó con éxito un objetivo terrestre en los Urales del Norte, superando la distancia de 500 km.

Russia’s Defense Ministry said its #hypersonic cruise missile #Zircon launched from the Barents Sea hit a target in the #WhiteSea. Russia has been threatening Sweden & Finland amid their plans to join @NATO . pic.twitter.com/NO7C6yr0d4