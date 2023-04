Reacciones de los estadounidenses ante la reelección de Joe Biden

Email it

Después de que Joe Biden anunciara su reelección, se realizó un sondeo en Nueva York, para así saber la opinión de los estadounidenses de esa ciudad tradicionalmente demócrata.

El año que viene Biden cumplirá 81 años. Y se postulará a un segundo mandato a la cabeza de la Casa Blanca. Contando con el apoyo de su partido y de algunos votantes que aprueban su trabajo en los últimos dos años, durante los cuales el presidente ha tenido que hacer frente al covid, la guerra en Ucrania, y la inflación.

Biden, quien el martes anunció que competirá por un segundo mandato como candidato demócrata en los comicios de 2024, obtuvo 81 millones de votos para su elección en 2020, la mayor cantidad lograda por un aspirante presidencial estadounidense.

Durante el sondeo Eloise Wilson, una anciana de 71 años que caminaba por un parque de Houston, cree que Joe Biden tiene energía para un nuevo mandato en Estados Unidos.

«Soy una persona mayor. Muchas veces la gente habla sobre la edad de Biden, que no puede hacer esto o aquello. Pero creo que es lo suficientemente competente para el puesto. Lo ha hecho bien, es honesto, íntegro. Necesitamos que continúe» aseguró Wilson.

De igual manera, un ciudadano estadounidense estima que Biden “es alguien que sabe cómo hacer funcionar el gobierno. Esto es lo que cuenta y no importa si le cuesta hablar o pronunciar ciertas palabras. Si ante él está Donald Trump o Ron de Santis, voto por Biden sin dudarlo antes que a esos dos payasos».

No obstante, han sido muchas las reacciones encontradas entre los neoyorquinos que participaron en el sondeo. Uno de ellos expresó, «Su primer mandato está siendo tal y como yo lo esperaba. No ha cumplido muchas de sus promesas». Justificando su respuesta al hablar del balance de Biden, diciendo que no es totalmente satisfactorio, sobre todo en materia de protección de las libertades individuales como el derecho al aborto y los derechos de las comunidades LGBTQ.

También, algunos jóvenes encuestados expresaron que no quieren la res postulación porque lo consideran “viejo”.

Avery Gonzales, una estudiante de 19 años de la Universidad del Sur de California, dijo “Sería mejor tener a alguien que sea más joven, que procese más rápido y pueda relacionarse más con las generaciones más jóvenes». Mientras hablaba recordó cuando Biden se cayó de la bicicleta en junio pasado. «Se levantó un poco desorientado. Y yo me decía: ¿Ese es el presidente?».

A pesar de los recelos de algunos, muchos neoyorquinos creen que Joe Biden es el mejor situado para vencer a los republicanos. «Pienso que es un buen presidente, es sobrio, no es ruidoso. Prefiero votar por el diablo que hacerlo por Trump», concluye otro neoyorquino.