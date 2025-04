La condición para que Trump pueda postularse a un tercer mandato

El planteamiento de Donald Trump sobre su postulación para un tercer mandato a la Presidencia estadounidense únicamente sería posible si se reformara la Constitución del país, explicó este martes el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson.

“El presidente y yo hemos hablado de esto, hemos bromeado al respecto” manifestó. “Saben, le tomamos la palabra al pie de la letra”, agregó el funcionario. “Pero creo que reconoce las limitaciones constitucionales, y no estoy seguro de que se esté intentando enmendar la Constitución”, concluyó Johnson.

Trump, elegido en 2016 y en 2024, no podrá presentarse a las elecciones de 2028 a menos que cambien drásticamente la Constitución. Hasta la fecha, únicamente una persona ha ejercido la Presidencia de EE.UU. por más de dos mandatos. Se trata de Franklin Delano Roosevelt, el presidente que más tiempo ha estado en el cargo en la historia del país: desde 1933 hasta 1945, antes de que en 1951 entrara en vigor la 22.ª enmienda, que prohíbe encabezar más de dos mandatos.

Para modificar la Constitución sería necesario el apoyo de dos tercios de cada cámara del Congreso y de tres cuartas partes de las legislaturas estatales. Por otro lado, 34 de esas legislaturas pueden pedir al Congreso que convoque una convención nacional para proponer enmiendas, las cuales deben ser ratificadas luego por 38 estados o más.

Mientras tanto, el propio Trump reveló este lunes que, si pudiera postularse para un nuevo mandato, le gustaría que su contrincante demócrata fuese Barack Obama.

“Sé que la gente me pide que me presente. Y toda esta historia de presentarme a un tercer mandato… no lo sé. Nunca lo he examinado. Dicen que hay una forma de hacerlo, pero no lo sé. No lo he estudiado“, sostuvo, agregando que aún le quedan casi cuatro años del mandato actual y que durante ese tiempo quiere hacer “un trabajo fantástico”.