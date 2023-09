Moscú, 26 sep (EFE).- Rusia advirtió hoy de que «no hay arma que pueda cambiar la correlación de fuerzas en el campo de batalla», al comentar el suministro de tanques estadounidenses Abrams a Ucrania y el anuncio de que Estados Unidos pertrechará al Ejército ucraniano con un número reducido misiles de largo alcance.

«Todo esto no puede cambiar la esencia de la operación militar especial (en Ucrania) ni su resultado. No hay ninguna panacea, no hay armas que puedan cambiar la correlación de fuerzas en el campo de batalla», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Admitió que los tanques Abrams son una «arma seria», pero recordó las palabras que el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo sobre los tanques producidos en otro país: «arden de lo lindo».

«Estos también arderán», añadió Peskov en alusión a los carros de combate estadounidenses.

Sobre el futuro suministro a Kiev de misiles ATACMS, con un alcance de hasta 300 kilómetros, el portavoz de la Presidencia rusa indicó que esa decisión, anunciada por medios estadounidenses, demuestra que Estados Unidos «se involucra cada vez más directamente en el conflicto».

«Pero, desde luego, nuestros militares elevan sus capacidades y posibilidades técnicas para contrarrestar estos misiles», subrayó.

Ucrania anunció este lunes la llegada de los primeros de un total de 31 tanques M1 Abrams que el presidente de EE.UU., Joe Biden, prometió en enero pasado. EFE