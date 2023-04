Email it

Naciones Unidas. Rusia presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU durante su presidencia de turno de abril tres temas: el multilateralismo y la Carta de Naciones Unidas, la violación de los acuerdos que regulan la exportación de armas convencionales y Oriente Medio y, en particular, el conflicto palestino-israelí.



Sin embargo, Rusia no propone ninguna reunión en la que se aborde de manera directa la guerra en Ucrania, aunque las cuestiones sobre armas y multilateralismo muy seguramente acaben abordando o refiriéndose a este conflicto.



Así lo adelantó el representante ruso ante el máximo órgano de Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, en una entrevista reproducida por la misión diplomática de Rusia ante la ONU.



Más allá de los temas que periódicamente trata el Consejo de Seguridad, independientemente del país que ejerza la presidencia, Rusia pondrá sobre la mesa el 10 de abril la cuestión de “los riesgos derivados de la violación de los acuerdos que regulan la exportación de armas y de productos militares”. Según Nebenzia, muchos países exportadores de armas “desprecian abiertamente su propia legislación nacional, así como los acuerdos internacionales diseñados para evitar que las armas caigan en manos equivocadas”.



Aunque no lo menciona, Rusia ha criticado duramente el suministro de armas de países de Occidente a Ucrania, un factor clave que ha contenido la invasión rusa del país.



El 24 de abril, el ministro de Exteriores Ruso, Serguéi Lavrov, presidirá una reunión del Consejo de Seguridad sobre el “multilateralismo efectivo en defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas”.



“Hacemos un llamamiento a los miembros de la ONU para que miren más allá del momento actual y presenten su visión de cómo podríamos construir un mundo verdaderamente multipolar mediante esfuerzos conjuntos, en el que los intereses de todos los Estados estuvieran garantizados”, apuntó Nebenzia sobre esta cuestión. Finalmente, el 25 de abril, Lavrov encabezará otro encuentro patrocinado por Rusia en el que se abordará la cuestión palestino israelí.