Rusia se anexiona cuatro territorios ucranianos en una "misión libertadora"

Moscú, (EFE).- Rusia se anexionó hoy cuatro territorios ucranianos ocupados en la campaña militar en el país vecino en lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, denominó una «misión libertadora», que le obliga a defender el país ampliado ilegalmente «con todas las fuerzas y medios», incluido con armas nucleares.

En una alocución de 38 minutos ante centenares de invitados de alto rango, Putin rubricó en la sala de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin los tratados de anexión con los líderes separatistas prorrusos de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, tras sostener que la elección de «millones de habitantes» de estas regiones en unos referendos exprés es «inequívoca».

«La URSS ya no existe y el pasado no volverá. Y Rusia no lo necesita, pero no hay nada más fuerte que la determinación de este pueblo de volver a su verdadera patria histórica», recalcó.