El Ministerio de Salud Pública (MSP) afirmó ayer que en los últimos días en el país no se han detectado nuevos positivos al cólera, pero tampoco sospechosos a la enfermedad que causa evacuaciones diarreicas agudas que obligan a los afectados a acudir a un centro asistencial.



A nivel nacional todavía no se registran fallecimientos por consecuencia de la afección y la cifra de contagios permanece en 104 desde que se reactivó en octubre del año pasado.



Dentro de las acciones que está haciendo la entidad para controlar la propagación de la patología, está la intervención de las zonas con mayor presencia de casos con la limpieza de áreas y visitas de orientación a los lugareños para que no resulten contagiados, pero también les entregan insumos para que mantengan la higienización de sus hogares.



Otra de las medidas preventivas de las autoridades es la vacunación, que se está aplicando en los sectores donde se han focalizado los contagios.



De acuerdo a la doctora Aida Lucía Vargas, titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), desde que inició el proceso de inoculación a finales de enero 47 mil 114 personas han accedido al inmunobiológico de administración oral.



Situación de Haití



En el país vecino actualmente hay 37 mil 139 casos sospechosos de la patología, de los cuales, 2 mil 545 ya están confirmados por la autoridades de salud.



Según el doctor Ronald Skewes, titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), en dicha nación han hospitalizado a 32 mil 914 personas y hasta el momento se registran 428 defunciones en hospitales y 212 en las comunidades.



Dijo que el promedio de edad de los contagios registrados es de 17 años, y que el grupo etario más perjudicado son los menores de cinco años.