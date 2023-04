Email it

Bogotá. La conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, en la que no participaron ni el Gobierno ni la oposición, apuntó este martes en Bogotá a tres claves en las que coincidieron los 18 países participantes para enfrentar la crisis de esa nación.



En su declaración, tras varias horas de diálogo en la Cancillería colombiana, los participantes coincidieron en la necesidad de establecer un cronograma para elecciones libres y un levantamiento progresivo de las sanciones que pesan sobre el país caribeño. Igualmente, consideraron necesaria “la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México” y que esta “sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para la inversión social en Venezuela”, dijo el canciller colombiano, Álvaro Leyva, al leer la declaración final de la reunión.



Además de los 18 países invitados, a esta conferencia asistió el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.



A Bogotá acudieron los cancilleres de Chile, Alberto Van Klaveren; Bolivia, Rogelio Mayta, y Argentina, Santiago Cafiero, mientras que el resto de países están representados por embajadores u otros diplomáticos.



Las posiciones comunes alcanzadas siguen la línea de lo trazado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, durante la apertura del acto, cuando afirmó que “América no puede ser un espacio de sanciones, tiene que ser un espacio de libertades, de democracia”.



Tras conocerse la declaración de la reunión, el Gobierno de Nicolás Maduro reiteró sus exigencias para continuar dialogando con la oposición, una de las cuales es justamente el levantamiento de “todas y cada una” de “las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo (de) la vida económica y social del país”.



Guaidó no pudo estar



El opositor Juan Guaidó, que llegó ayer a Miami desde Colombia, de donde, según dijo, fue “obligado” a salir por el gobierno de Gustavo Petro, había pedido a los países participantes en la conferencia sobre Venezuela en Bogotá que “alcen la voz” contra la “dictadura”.

Posición de la UE

Borrell, por su parte, aseguró a EFE que la Unión Europea está dispuesta a revisar las sanciones personales contra altos cargos del chavismo si avanza “la normalización democrática” en Venezuela y hay “elecciones libres, transparentes e inclusivas”.



El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores aseguró que esta “revisión” se daría porque estas sanciones “no son eternas, las sanciones no se hacen para que duren para siempre, se hacen para conseguir que el proceso de normalización democrática avance”.