Aunque su nombre es conocido en el mundo de las comunicaciones, para el público en general puede resultar desconocida la figura de Sixto George Díaz, productor radial declarado hoy viernes, 3 de febrero de 2023, culpable de manera unánime de cargos de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. Podría cumplir condena hasta 20 años de prisión por dos de los cargos.

Las imputaciones de extorsión y destrucción de evidencia son relacionadas al chat de Telegram que le costó el cargo al exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en el verano de 2019.

El jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres deliberó luego de que tanto el ministerio y la defensa presentaron sus argumentos finales. Para no contaminar el proceso, el juez pidió ayer al jurado que no leyeran noticias sobre el caso. Asimismo, que no buscaran en internet y que no escucharan radio, previo a culminar la deliberación.

Ahora, tras la declaratoria, se abrirá un proceso donde se evaluará la vida del productor y cómo ha actuado durante y previamente al proceso. En el informe también se incluyen unas recomendaciones de sentencia de acuerdo a los delitos por los cuales se les declaró culpable.

¿De qué se acusaba a Sixto george?

Sixto George estaba acusado de extorsión y tentativa de extorsión. También de destrucción de evidencia en una investigación federal. Los extorsionados habrían sido el entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Junto a él, el ex secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira.

Según el pliego acusatorio, Sixto George les habría pedido dinero y contratos para frenar la difusión de información en contra de los extorsionados. Esto, ante a la revelación de un chat a través de la aplicación de Telegram junto a otros funcionarios de su administración y allegados de su círculo íntimo.

Asimismo, para conseguir personalidades que hablaran bien de la administración y Rosselló. De acuerdo al documento de fiscalía federal, no se hicieron los pagos. Asimismo, ni se renovaron contratos gubernamentales, ya una vez concretada la renuncia de Rosselló.

La divulgación de esas conversaciones provocó masivas protestas en contra de Ricardo Roselló, que lo llevaron a convertirse en el primer gobernador electo en no terminar el cuatrienio por el que juramentó.

Durante esas manifestaciones, alegaron las autoridades federales, Sixto George intentó obtener dinero para evitar la filtración del chat. Asimismo, para mejorar la imagen de Ricardo Rosselló en los medios. Principalmente mediante el pago a personalidades de la radio y la televisión.

Más de Sixto George

Sixto George fue el productor del famoso programa El Gordo y La Pelea por La Mega con Molusco y La Burbu, que ocupó los primeros lugares de audiencia en la isla. Asimismo, fue el co-productor del suplemento Voces Xtra que publicaba una vez a la semana en el diario El Vocero y que luego se transformó a Noticias Xtra en espacios digitales.

Asimismo, el productor original del programa Nación Z, uno de los espacios televisivos más fuertes sobre la política boricua. También extendió su negocio al rubro de los restaurantes y, más recientemente, fungía como productor de Radio y TV 6to dia.

En medio de los eventos del verano del 19, Ricardo Rosselló compareció en una entrevista coordinada por Sixto George a Nación Z para dar su versión de la controversia. Esa misma tarde, George renunció como productor de Nación Z.

En el verano del 2019, las autoridades federales confiscaron el celular de Sixto George. Salió a relucir en aquel entonces que se investigaba alguna extorsión a Raúl Maldonado, hijo, relacionada al chat de Telegram que culminó con la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación en verano del 2019.