Trump quiere un acuerdo para tener acceso a las tieras raras rusas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado este martes que Washington quiere llegar a un acuerdo con Rusia para obtener acceso a las tierras raras del país euroasiático.

“Me gustaría también comprar minerales en tierras rusas si podemos”, expresó el inquilino de la Casa Blanca durante una rueda de prensa en el Despacho Oval. “Tienen muy buenas tierras raras, […] petróleo y gas”, agregó.

Asimismo, Trump opinó que este tipo de cooperación sería “genial” también para Rusia, porque tiene tierras muy valiosas. “Así que algo así podría tener lugar”, señaló.

reguntado sobre las sanciones impuestas a Rusia, el mandatario estadounidense dijo que Washington todavía no ha levantado ninguna restricción, si bien no descartó que esta posibilidad sea abordada. “Pero ahora mismo no hemos acordado levantar sanciones de nadie”, declaró.

Por su parte, el mandatario ruso, Vladímir Putin, señaló este lunes que Moscú podría ofrecer a Estados Unidos la posibilidad de colaborar en materia de exploración de tierras raras, incluso en las nuevas regiones, refiriéndose a Donbass. “Las tenemos en el norte, en la provincia de Múrmansk; en el Cáucaso, en Kabardino-Balkaria; en el Lejano Oriente, en Sajá (Yakutia)”, detalló el mandatario, que también mencionó las regiones siberianas de Irkutsk y de Tuvá.