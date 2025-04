Trump desvela con quién le gustaría competir por la presidencia si pudiera postularse de nuevo

Donald Trump manifestó este lunes que, si pudiera postularse para un tercer mandato a la Presidencia estadounidense, le gustaría que su contrincante demócrata fuese Barack Obama.

“Me encantaría. Estaría bien“, dijo Trump a un periodista que le preguntó si estaría dispuesto a competir contra Obama. “Sé que la gente me pide que me presente. Y toda esta historia de presentarme a un tercer mandato, no lo sé. Nunca lo he examinado. Dicen que hay una forma de hacerlo, pero no lo sé. Pero no lo he estudiado“, sostuvo, agregando que aún le quedan casi cuatro años del mandato actual y que durante ese tiempo quiere hacer “un trabajo fantástico”.

Trump, que fue elegido en 2016 y en 2024, no puede presentarse a las elecciones de 2028 a menos que se haga un cambio drástico en la Constitución. Hasta la fecha, únicamente una persona ha ejercido la Presidencia de EE.UU. por más de dos mandatos. Se trata de Franklin Delano Roosevelt, el presidente que más tiempo ha estado en el cargo en la historia del país, desde 1933 hasta 1945, antes de que en 1951 entrara en vigor la 22.ª enmienda, que prohíbe ser presidente más de dos mandatos.

Mientras tanto, NBC News, que entrevistó al mandatario, informó que Trump no excluye la posibilidad de buscar un tercer mandato presidencial y aseguró que “hay métodos” para conseguirlo. Admitió que uno de esos métodos podría ser —tal como le sugirió el entrevistador— que el vicepresidente J.D. Vance buscara la Presidencia para luego pasarle a él el poder. “Pero hay otros también”, dijo.