Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, rompió este viernes con efecto inmediato la negociación comercial con Canadá por no estar de acuerdo con gravámenes previstos por ese país y arremetió contra la Unión Europea, a la que acusó de ser “muy desagradable”.



Su red social, Truth Social, fue, como es habitual, el altavoz para comunicar la ruptura de la negociación.

“Acabamos de ser informados de que Canadá, un país con el que es muy difícil COMERCIAR, incluido el hecho de que ha cobrado a nuestros agricultores aranceles de hasta un 400 % durante años sobre los productos lácteos, acaba de anunciar que gravará los servicios digitales a nuestras empresas tecnológicas, lo que es un ataque directo y flagrante a nuestro país”, dijo.



Debido a ese gravamen, según añadió, Estados Unidos da por terminadas “TODAS” las discusiones comerciales con Canadá “con efecto inmediato” y en los próximos siete días comunicará al país los nuevos porcentajes.



El plazo oficial sobre la negociación de los mal llamados “aranceles recíprocos” acaba este próximo 9 de julio, pero el líder republicano dejó caer este viernes que aunque puede extenderlo se decanta por acortarlo, y agregó que no se llegarían a cerrar pactos con todos.



El impuesto que provocó su enfado, y que Canadá aplicará de forma retroactiva desde 2022, grava con un 3 % los ingresos por encima de 20 millones de dólares que las empresas obtienen de servicios digitales de residentes canadienses.



Ottawa, según Trump, está siendo un socio con el que está resultando complicado tratar, pero el líder republicano les advirtió que no se encuentran en posición ventajosa.



“Tenemos todas las cartas. Todas ellas. Y no queremos hacer nada malo, pero tenemos mucho poder económicamente sobre Canadá. Preferiría no utilizarlo”, explicó reprochando que su vecino del norte haya copiado a Europa con esos aranceles a las tecnológicas.



Ataca a los europeos



Canadá no fue el único que estuvo en el punto de mira del neoyorquino, ya que el bloque comunitario también centró las distintas críticas lanzadas a lo largo del día.



En su opinión, la Unión Europea “es muy desagradable” por aplicar “impuestos muy injustos” a las compañías de Estados Unidos, pero “pronto aprenderá a no serlo tanto”.



Desde la Comisión Europea (CE), a su vez, se indicó que trabajan “intensamente” para lograr una solución negociada.



Así lo expresó el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, en un mensaje en sus redes sociales, mientras que la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

Mandatario impulsa y luego retira aranceles

Para Trump, tal y como había avanzado la Casa Blanca, la fecha del 9 de julio solo es indicativa: “Podemos hacer lo que queramos. Podríamos extenderlo, podríamos acortarlo. Me gustaría acortarlo. Me gustaría simplemente enviar cartas a todos con un ¡Felicidades! Vas a pagar el 25 %”, dijo. Desde que regresó al poder el 20 de enero, el mandatario ha impulsado gravámenes globales que luego ha puesto parcialmente en pausa.