Washington, 24 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró satisfecho este jueves con cómo su Administración está trabajando con Irán y dijo que cree “que lo están haciendo muy bien”.

“Creo que lo estamos haciendo muy bien con respecto a Irán, y estamos manteniendo reuniones muy serias”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval, junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

“Creo que estamos trabajando muy bien en un acuerdo con Irán”, aseveró.

El republicano insistió en su idea de que “solo hay dos opciones” para lograr la meta: “Una no es una buena opción. No es para nada una buena opción”, señaló el mandatario.

Hace una semana, cuando recibió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el empresario neoyorquino no desestimó el plan de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán, aunque dijo que no tenía prisa al respecto.

“No diría que lo he descartado. No tengo prisa, porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y vivir feliz sin muerte. Y me gustaría ver eso. Esa es mi primera opción”, declaró al respecto.

En esta línea, este martes, escribió, en su red social, Truth Social, que había mantenido una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que hablaron sobre las conversaciones con Irán para un acuerdo nuclear, y aseguró que están “en el mismo lado en todos los asuntos”.

Estados Unidos e Irán han celebrado ya dos reuniones, con Omán como país mediador, para intentar lograr un acuerdo nuclear.

Además, este jueves, el medio Politico informó en exclusiva de que la Administración de Trump había nombrado al diplomático Michael Anton como el encargado de dirigir las conversaciones técnicas con Teherán.

Anton es director de planificación de políticas del Departamento de Estado y, según las informaciones publicadas, acompañó a Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de EE.UU. en la última ronda de conversaciones.

Este sábado, ambos países celebrarán una nueva ronda de negociaciones en Roma, como la última. La primera tuvo lugar en Mascate (Omán), hace dos semanas.