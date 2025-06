Trump sobre el programa nuclear de Irán: “Mi comunidad de inteligencia está equivocada”

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazó este viernes los informes de Inteligencia Nacional del país norteamericano de que Irán actualmente no está trabajando en un arma nuclear y volvió a arremeter contra la directora del organismo, Tulsi Gabbard.

Al responder a una pregunta sobre los informes de Inteligencia Nacional que indican que el organismo no tiene evidencia alguna de que la nación persa esté construyendo un arma nuclear, Trump expresó que entonces su servicio de inteligencia “está equivocado”.

“Entonces, mi comunidad de inteligencia está equivocada. ¿Quién de la comunidad de inteligencia lo dijo?”, preguntó el mandatario, y al recibir la respuesta de que se trata de la directora del organismo, Tulsi Gabbard, manifestó que “no tiene razón“.

Anteriormente, desde The New York Times informaron que funcionarios de inteligencia del país norteamericano siguen pensando que Teherán aún no ha decidido si fabricará armas nucleares, a pesar de que ya ha desarrollado una gran reserva de uranio enriquecido como para poder hacerlo. Además, recalcaron que la sospecha de que la República Islámica se encuentra muy cerca de tener un arma nuclear se basa en material proporcionado por el Mossad, que estima que podría terminar de desarrollar ese armamento “en 15 días“.

Si bien algunos funcionarios estadounidenses consideran creíble la estimación israelí, otros opinan que la evaluación de inteligencia de EE.UU., que se ha mantenido sin cambios, es más verosímil. Así, creen que podrían pasar varios meses, y hasta un año, para que Irán pueda fabricar un arma nuclear.

Por otra parte, algunos medios suponen que hay ciertas discrepancias entre Trump y Gabbard, que recientemente publicó un video en el que alerta del peligro de una guerra nuclear.

Cabe señalar que, a finales de marzo, la jefa del organismo enfatizó que “la comunidad de inteligencia sigue considerando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo Jameneí no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003″.

No obstante, incluso al no coincidir con el punto de vista de Trump acerca del asunto, Gabbard parece no correr el riesgo de ser despedida y, hasta ahora, ha estado presente en todas las reuniones de la sala de crisis de la Casa Blanca desde que estalló el conflicto en Oriente Medio.