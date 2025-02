Washington. La primera reunión de gabinete del segundo mandato de Donald Trump tuvo este miércoles dos protagonistas: el mandatario estadounidense y Elon Musk, encargado de aplicar recortes en los gastos y la burocracia del Gobierno federal.



El dueño de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX no estaba sentado en la mesa, sino en segunda fila, pero fue la primera persona a la que Trump le cedió la palabra tras su declaración inicial y una oración.



Con una gorra y una camiseta con el lema “Tech Support” inscrito en la parte delantera, Musk aseguró que la labor que está haciendo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) es decisiva: “Necesitamos movernos rápido si queremos lograr una reducción del déficit de un billón de dólares en el ejercicio fiscal 2026”, dijo.



Si no se hace nada el país entrará “en bancarrota”, añadió el empresario, que dijo estar recibiendo muchas amenazas de muerte por su labor.



Cuestionamiento



Su presencia en este primer encuentro había sido cuestionada porque no forma parte del gabinete. Quienes se sentaron a derecha e izquierda del mandatario fueron los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth.



Este poco más de primer mes al mando, dijo Trump, ha sido “muy exitoso”. “Lo estamos haciendo muy bien con Rusia y Ucrania”, recalcó.



El líder republicano recibirá de hecho el viernes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para la firma del pacto por el que Estados Unidos tendrá acceso a los recursos naturales de Ucrania a cambio de ayuda militar.



“El acuerdo que estamos haciendo nos brinda una gran riqueza. (…) Vamos a recuperar todo el dinero y mucho más. (…) Vamos a tomar lo que tenemos derecho a tomar”, dijo Trump, que reiteró su idea de que EE.UU. no va a aportar garantías de seguridad a Ucrania porque va a dejar que Europa, “su vecino de al lado”, lo haga.



El presidente se mostró convencido de que podrá llegarse a un acuerdo para poner fin al conflicto y destacó que el mandatario ruso, Vladímir Putin, “es un tipo muy listo” que antes de que él llegara al poder el 20 de enero, “no tenía intención” de acabar la guerra. Trump también se pronunció sobre la situación en Gaza e Israel. Ese país debe tomar una decisión sobre el alto el fuego, dijo destacando que le corresponde al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ver cómo seguir adelante.

Encuentro marcado por los aranceles

El encuentro estuvo marcado además por los aranceles que Estados Unidos planea imponer a México, Canadá y la Unión Europea (UE), entre otros países. El plazo dado a México y Canadá para empezar a recibir gravámenes del 25 % fue pospuesto al 2 de abril. En un principio se iban a aplicar el 4 de marzo, pero Trump les ha dado más tiempo para que demuestran que están haciendo “un excelente trabajo” en el control de fentanilo e inmigración.