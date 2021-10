El Polishing Cloth, un paño de pulido hecho de microfibra que Apple sacó al mercado este mes junto con sus dos MacBooks, procesadores de M1 Pro y nuevos AirPods, entre otros productos, se ha hecho muy popular entre los usuarios, que lo han convertido en motivo de mofa y en una especie de meme en las redes.

El trapo, que se vende a un precio de 19 dólares, sirve para limpiar manchas o huellas dactilares de "cualquier pantalla de Apple, incluido vidrio de nanotextura". El paño es compatible con 88 dispositivos de la empresa de Cupertino. Sin embargo, si alguien quiere comprarlo en línea, deberá esperar hasta 2022 para disfrutar de su funcionabilidad, ya que, la proliferación de chistes sobre su elevado precio y el intento de Apple de lucrarse vendiendo un artículo tan básico, parecen haber suscitado un gran interés hacia el artículo.

La entrega del producto es en estos momentos más que complicada, llegando a manos del comprador solo de 10 a 12 semanas después del pedido en línea, mientras que adquirir el paño en un App Store es ahora inviable, según la información oficial en la página de Apple.

"El descaro de cobrar 19 dólares"

Más allá de la popularidad del artículo, hay quienes no ocultan su irritación por su alto precio. "Hay que reconocerles el descaro de cobrar 19 dólares", dijo a The New York Times Walter Gonzalez, fundador de la empresa Goja, compañía matriz de MagicFiber, que vende una marca homónima de paños de microfibra. Su precio en Amazon es de nueve dólares el paquete de seis unidades.

Numerosos usuarios en Twitter se burlan tanto del precio, como de la 'tecnología de punta' usada para fabricar el trapo de Apple. "¡También hay rumores de que Apple está trabajando en el Apple Towel Max que, básicamente, tiene el tamaño de una toalla de playa! ¡No puedo esperar a que llegue!", reza un tuit.