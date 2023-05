Un mercado público quedó prácticamente destruido a causa de un virulento incendio en la zona de Pétion-ville en Puerto Príncipe, la capital de Haití, en medio de la crisis generalizada que sufre el país.

“Perdimos mucho, todo ardió”, se lamentó en declaraciones a la agencia de noticias EFE una comerciante embargada por el dolor y que se resistía a hablar sobre lo sucedido porque, argumentaba, hacerlo no sirve de nada. “Incluso, cuando hay un presidente (el país no tiene como tal tras el asesinato de Jovenel Moise en 2021) nuestras necesidades no se cubren cuando se incendia un mercado”, añadió esta mujer.