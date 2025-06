Puerto Príncipe. Aproximadamente uno de cada seis niños vive actualmente en condición de desplazamiento forzado por la violencia en Haití, cuando los menores en esta situación se acercan ya a los 700,000, afirmó este miércoles la organización humanitaria Save the Children.



De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el total de desplazados internos actualmente en Haití es de casi 1,3 millones, lo que supone una de cada nueve personas en el país desde diciembre pasado, una cifra récord.



De ellos, aproximadamente 700,000 son menores, que en muchas ocasiones conviven con sus familias en escuelas convertidas en refugios sobrepoblados, frecuentemente con carencias de salubridad, comida y protección. Save the Children alerta que el aumento de los desplazamientos internos “podrían empujar a más niños a las manos de bandas armadas”.



“Los niños en Haití viven actualmente una pesadilla de la que no pueden escapar. Uno de cada seis ha sido desplazado de sus hogares y del confort de sus camas”, dijo.