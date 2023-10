El ministro de Industria y Comercio y Mipymes Víctor -Ito- Bisonó, aseguró ayer que las primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dejan como mensaje al sistema político dominicano que se puede realizar un proceso como este en orden.



Entrevistado en el programa Despierta con CDN, el también miembro del comité político del PRM, resaltó que este es un partido político nuevo, y que la cifra de más de un millón de votantes es un logro de los dominicanos y de la democracia.



Atribuyó la alta participación de los perremeístas en las primarias, a una reacción de los dominicanos que han valorado la gestión del presente gobierno que ha hecho frente a diferentes factores como la pandemia, guerras y desastres naturales que han sacudido la economía y estabilidad de la nación.



“El dominicano se preguntaría tal vez, si hubiera que cambiar hacia dónde cambiar, ¿cambiar a un pasado?, ¿un pasado cuestionable?, el dominicano decidió depositar su voto a un gobierno que responde y encara los problemas”, aseguró.



No temen alianza oposición



Admitió estar sorprendido por el millón de votos que el partido oficialista logró en su proceso interno, tomando en cuenta que las primarias no incluían diputados y senadores, por “lo que movió a los militantes al voto fue la figura del presidente Luis Abinader”.



Al ser cuestionado sobre si luego de la victoria de Abinader en las primarias pudieran confiarse y bajar la guardia ante las próximas elecciones presidenciales, expresó que no, porque el modelo a seguir es el presidente Abinader que se ha mostrado humilde y disponible en todo momento.



“Fíjate que no hubo ningún sonido sobre el uso de recursos del Estado en el proceso, y eso que hay millones de periodistas, porque hoy en día todo el que tenga un teléfono puede reportar, sin embargo fue un proceso limpio y ordenado”, destacó.



Dijo que el dominicano es conservador y le gusta estar en lo seguro, mantener la paz y la continuidad, por lo que el triunfo de Abinader es seguro, y agregó que las encuestas, incluidas las de la oposición, le dan por ganador.



Aseveró que en el partido no hay temor a las alianzas de oposición, explicando que es normal que haya alianzas, pero que la oposición hasta el momento no ha logrado grandes uniones.



“Se ve que no hay una real unidad, están probando cómo pueden lograr o hacer cosas, pero se apuesta a la desaparición de uno de los dos partidos, pues el que pierda debe apoyar al otro”, dijo.



Retos de cara a las elecciones de 2024

Respecto a los retos que tienen de cara a las próximas elecciones, el ministro Bisonó dijo que siempre hay retos, sobre todo cuando nada es seguro, pues factores como la pandemia, el alza del petróleo y otros factores no son predecibles. Al ser cuestionado sobre la gran cantidad invertida en subsidios, el funcionario explicó que las políticas de subsidios se han tenido que aplicar porque no estamos en “tiempos normales”.