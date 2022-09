El caso de la red de César Emilio Peralta dio un giro amplio en la fase preliminar del proceso con el acuerdo penal abreviado entre el Ministerio Público y nueve de los implicados en el entramado de lavado de activos del narcotráfico.



Entre estos imputados se encuentra la pareja sentimental de Peralta, Marisol Franco, quien al igual que los demás firmó ayer un acuerdo con el órgano persecutor consistente en declararse culpable a cambio de una pena suspendida que vaya desde 3 a 7 años.



También Erick de la Cruz, Natanael Castro Cordero, señalado como la mano derecha (César el Abusador), Alan Gilberto Bueno Alcequiez (Alan Dólar), Rafael Reyes, José Bernabé Quiterio (Niño), y Johanny Paniagua.



Audiencia el viernes



El Ministerio Público solicitó a la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, que homologara el acuerdo entre ambas partes. La magistrada convocó a las partes a una audiencia el próximo viernes a las 9:00 de la mañana, en la que éstas deben fundamentar sus pretensiones, y luego dictara su decisión de homologar o no dicho acuerdo.



Si la jueza no admite conocer el caso por el procedimiento abreviado, el requerimiento del Ministerio Público sobre la pena y la aceptación de los hechos por el imputado, no vincula a este último en el juicio.



No van a llegar a ningún acuerdo



En este caso hay 43 implicados, entre personas físicas y jurídicas, en la alegada red que encabezaba el narcotraficante Ramón Emilio Peralta, alias César el Abusador.



Hay otros de los imputados que se aferran a su ganancia de causa y sus abogados expresaron que no están dispuestos a llegar a ningún acuerdo con el Ministerio Público.

Continúan conversaciones con otros imputados

Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, sostuvo que hasta el momento han logrado acuerdos con nueve de los encartados. Sin embargo, indicó que continúan las conversaciones con otros. El acuerdo que firmaron ambas partes también contempla que los procesados deberán devolver parte de sus bienes.