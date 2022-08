La defensa de un detenido por la muerte del hijo del diputado Darío Zapata aseguró ayer que su cliente no es la persona a quien las autoridades buscan, sino que el culpable del hecho es un hermano suyo, que lleva su mismo nombre.



De acuerdo a lo explicado por las abogadas de Julio César Ibert Jiménez, este no tiene nada que ver con el caso, y dijeron que quien participó en el atraco en el que se dio muerte al joven Dabel de Jesús Zapata Rosa, de 33 años, es su hermano menor, a quien sus padres lo declararon con el mismo nombre..



“Nuestro defendido no es culpable de lo que se le acusa, porque ese joven, un joven de trabajo y estudio, y en el momento en que él vino a salir de su trabajo su hermano lo llama y le dice por favor manito pasa a buscar un celular mío que tengo por ahí, cuando él va está cerrada la tienda y lo agarra la Policía”, dijo la abogada Santa Victoria Castill , al ser abordada por la prensa tras aplazarse para la audiencia de medida de coerción contra el imputado, para quien el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.



El juez Juan Rodríguez Consoró, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, reenvió la vista debido a que el imputado cambió de defensa, y esta pidió tiempo para buscar los presupuestos que presentaran el tribunal, entre ellos los documentos oficiales con lo que dicen van a demostrar que Ibert Jiménez, de 29 años, no es la persona relacionada con el caso.



“Este es uno de los tantos casos que tiene la República Dominicana donde la justicia tiene a un inocente tras las rejas y nosotros vamos a mostrar la inocencia de él en este caso”, precisó la abogada Mirtha Constanzo, quien también defiende al imputado.



Las juristas dijeron que no quieren que “pague un inocente, sino los culpables”. A la audiencia asistió el diputado Darío Zapata en compañía de otros familiares.