Email it

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte Justicia, aplazó ayer el conocimiento de medida de coerción a los vinculados a las estructuras criminales Mocro Maffia y No Limit Soldier.



El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Frank Soto y Francisco Ortega, aplazó la audiencia para el miércoles 26 de abril.



Los extraditablesUrvin Laurence Wawoe, alias Nuto, de nacionalidad curazoleña y los neerlandeses Dennis Goedee y Terence Angelo Richard de VVries, además de ser implicados en las organizaciones criminales internacionales, están acusados de cometer delitos relacionados al sicariato, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de activos.



El aplazamiento fue a para que la defensa de los extranjeros, conozca el expediente en contra de sus defendidos y prepare sus materiales de defensa.



El grupo vinculado a redes criminales y que fue detenido durante varios operativos realizados por el Ministerio Público, ha sido pedido en extradición por Países Bajos (Holanda).



El curazoleño conocido como “Nuto”, acusado de ser el líder de la red criminal No Limit Soldier, a su entrada a la sala de audiencia negó que tuviera vinculación con tales acusaciones.



“Ayúdenme, tengo mucho tiempo en el país. No tengo nada que ver con este grupo”, manifestó el imputado mientras los guardias de seguridad lo llevaban hasta la sala de audiencia.



Nuto fue arrestado en un apartamento de la Torre Villa Palmera, de la calle General Cambiazo, del Ensanche Naco.



Mientras que a Goeede, las autoridades lo arrestaron en la calle Bohechío, del Ensanche Quisqueya, en compañía de un hombre y una mujer, que están bajo investigación de las autoridades.



En cuanto a Richard de Vries, fue arrestado en un apartamento en la calle General Cambiazo, de la Torre Shalom III, Ensanche Naco, donde lo detuvieron en la azotea del edificio, cuando intentaba escapar.