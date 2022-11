Apresan cuatro personas con relación a muerte de Ana Francisca Gómez

Email it

Santiago – Agentes de la división de Homicidio con asiento en esta ciudad, junto al Ministerio Público, apresaron ayer mediante varios allanamientos, a cuatro personas, uno de ellos, se le acusa como autor material de la muerte a tiros de la señora Ana Francisca Gómez (La Patrona) mientras transitaba a bordo de un vehículo por la avenida 27 de febrero en el Barrio Libertad de Santiago en fecha 07-10-2022.

Entre los detenidos figuran tres hombres y una mujer, uno de ellos el nombrado Wander Robert Peña Angomas, (Adalino), este fue individualizado como uno de dos autores materiales del hecho, quien en compañía de otra persona que es perseguida, ultimaron de un impacto de bala a Ana Francisca Gómez Amaro, “Ana La Colombiana, La Patrona y/o La Reyna”, de 52 años.

En los allanamientos realizados en las ciudades de Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional, fueron ocupadas las pistolas: marca Glock, calibre 9mm., serie No. 88LE505, color negro, con su cargador y doce capsulas, la pistola marca Arcus, calibre 9mm., serie No. 01 TS 400185, color niquelado, con su cargador, doce capsulas, un cargador para pistola de color niquelado, la pistola marca Glock, calibre 9mm., serie No. BBPX078, siete celulares y RD$81,300.00 pesos.

Se continuan las investigaciones y la policía está detrás de otros posibles involucrados, más adelante se darán mas detalles de la investigación.

Los apresados y lo ocupado se encuentran bajo el control de Ministerio Público para los fines de ley correspondientes.