Email it

El abogado Modesto Castillo informó el arresto de la esposa de su representado, el profesor Jhon Kelly Martínez, quien es señalado por la muerte de la Esmeralda Richiez, de 16 años.

De acuerdo al jurista, las autoridades apresaron a Jeisy Berenice Espinal al ser señalada como cómplice de homicidio, tras presuntamente haber vendido el carro donde Martínez se transportó junto a la adolescente hoy occisa, acompañados de otras menores de edad y su sobrino Rubiel Morillo.

El profesional del derecho insistió en que la también docente Berenice Espinal no tienen ninguna implicación en el caso, ya que el carro no está a nombre de ella, si no del educador. Manifestó que llegará hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia.

«No saben ni encuentran que hacer, porque no quieren someter a los verdaderos responsables de la muerte de esa menor” dijo Castillo al indicar que es la cuarta ocasión en que las autoridades detienen a la esposa de Martínez.

Castillo informó que la detenida será trasladad a la cárcel de mujeres de La Malena en Higüey, ante lo cual responsabilizó a la magistrada Mercedes Santana, fiscal titular de La Altagracia, si le «pasa cualquier rasguño» a la imputada.

Detienen comprador del vehículo

Las autoridades también apresaron a Frank Eligio Paniagua Pillier, quien es señalado por ser la persona que compro el carro marca Honda modelo Accord, color negro por la suma de 850 mil pesos, monto del cual pagó en cheque la suma de 500 mil, para entregar la cantidad restante en otra fecha.

Profesor guarda prisión preventiva

Al profesor John Kelly Martínez le fue dictado un año de prisión preventiva, como medida de coerción, por la muerte de la adolescente de 16 años de edad, Esmeralda Richiez, en la comunidad Vista Alegre, del distrito municipal La Otra Banda, en el municipio Higüey.

Martínez, quien imputado por la violación de los artículos 265, 266, 295, 303 y 331 del Código Penal Dominicano, los dos últimos modificados por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, cumplirá la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey.

Por el caso también recibió medida de coerción, consistente en presentación periódica, Rubiel Morrillo Martínez, primo del imputado, quien enfrenta cargos por su complicidad y fue sometido a la justicia por la violación de los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 302 y 331 de dicho código.

La instancia con la solicitud de medida de coerción detalla que Martínez, de forma voluntaria, le provocó a la víctima laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte, según consta en el informe de autopsia.

Respecto al caso, la investigación indica que en horas de la noche del pasado 12 de febrero la adolescente salió desde el hogar donde residía con sus padres en Vista Alegre, en compañía del maestro, así como de Morrillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad.

Indica que, al retornar a su hogar, alrededor de las 12:00 de la noche, la joven llegó pálida y sangrando, por lo que sus padres la ayudaron y quedó en su habitación.

Al día siguiente los padres de Esmeralda la encontraron muerta en el baño de su residencia.